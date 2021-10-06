Досвід, описаний авторами цих книжок, надихне на відкриття свого життя заново, звільнення від нав’язаних суспільством норм і прийняття правди про себе такою, якою вона є. Тож правда у цих книжках розкривається не лише у соціальній і політичній галузі, але також у буденній, побутовій, життєвій.

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Сергій Войченко, Володимир Новік. Під знаком влади.

Видавництво: Саміт-книга, 2021

При описі нашого суспільства, на початку цієї незвичної книжки згадується печера, якою Платон описував сприйняття людьми навколишнього світу. Натомість автори ідуть далі, використовуючи образ стіни, знайомий нам з однойменного альбому "Пінк Флойд", яку родина, школа, суспільство вибудовує навколо індивіда, готуючи його до вигаданої можновладцями реальності.

"У сучасному світі цілі індустрії працюють, щоб повернути людей обличчям до стіни та змусити їх дивитися на тіні, на проєкції дійсних явищ. – нагадують нам. – Усе це робиться з однією метою – управляти людьми".

Сергій Войченко, Володимир Новік. Під знаком влади

Утім, боротися проти цього методами згаданих "індустрій" не варто, адже, як підказує книжка, жоден бізнес ніколи не захистить націю і народ від тих, хто зазіхає на їхні інтереси, територію і ресурси: тільки сильна і могутня держава здатна це зробити.

Тож, щоб не опинитися у власній печері, розбити оболонку і зруйнувати стіну, варто дослухатися порад, які пропонують автори, і після прочитання цієї книги ви вже інакше будете дивитися на багато речей і явищ, які оточують вас. До того ж вона реально допоможе тому, хто схоче змінити все на краще, на чому так само наголошують автори.

Уривок з книги

"Цю книгу можна оцінити і як посібник для того, хто хоче досягнути вершини влади, стати саме правителем, вождем для свого народу, а не черговим зрадником власної країни і людей. І як посібник для людей, які повинні вміти і знати, як оцінити правителя ще на етапі так званих оглядин, як оцінити його якості та які вони в нього б мали бути, а найголовніше – зрозуміти й оцінити команду, з якою він іде до влади. Лозунги – гарна річ, як і реклама, але все ж таки оцінку дає практичне використання і вживання кінцевим споживачем".

Сем Кін. Ложка, що зникає.

Видавництво: Фабула, 2021

Відповідей на питання у цій книжці насправді чимало, адже автор веде розповідь від самого дитинства. І питання ці далеко не дитячі, їхня пізнавальність зацікавить будь-кого з дорослих читачів. Наприклад, через що Магатма Ґанді ненавидів йод? Як радій майже зіпсував репутацію Марії Кюрі? Чому галій є улюбленим елементом хіміків-жартівників?

Сем Кін. Ложка, що зникає.

Хоч як дивно, але ці та інші неймовірні оповіді про науку, історію, фінанси, міфологію, мистецтво, медицину тощо розкаже періодична система хімічних елементів. Вона є не лише видатним науковим досягненням, але й скарбницею пригод, зради та одержимості.

Книжка містить захопливі факти про багато хімічних елементів, а також їхню роль в історії людства та житті своїх першовідкривачів. Ви дізнаєтеся, що відбувається всередині зорь і до чого тут Великий вибух. І це буде дуже цікаво для допитливих читачів будь-якого віку.

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Уривок з книги

"В дитинстві, на початку 1980-х, я мав звичку розмовляти з повним ротом, – починає свою розповідь автор, – хай там що в ньому було – їжа, стоматологічні трубки, повітряні кульки, які через це кудись летіли, що завгодно, – і навіть якщо нікого не було поруч, я все одно говорив. Ця звичка призвела до мого захоплення періодичною таблицею, коли я вперше залишився наодинці з термометром під язиком. У другому та третьому класах у мене був стрептокок у горлі десь разів десять, і протягом декількох днів було боляче ковтати. Я був не проти залишатися вдома, подалі від школи, і лікуватися ванільним морозивом та шоколадним сиропом. До того ж хвороба завжди давала мені черговий шанс розбити старомодний ртутний градусник.

Лежачи зі скляною паличкою під язиком, я вголос відповідав на уявні запитання, тож термометр вислизнув у мене з рота й розбився на твердій дерев'яній підлозі, а рідка ртуть із його колби розсипалася, наче кульки з вальниці. А за хвилину моя мати вже сідала на підлогу, попри артритичні стегнові суглоби, і починала збирати кульки. Використовуючи зубочистку як хокейну ключку, вона підштовхувала еластичні кульки одна до одної, аж поки вони майже стикалися. Раптово, з останнім поштовхом, одна кулька ковтала іншу. Утворювалася одна безшовна тремтлива сфера там, де щойно було дві. Мати повторювала цей чарівний трюк знову і знову, по всій підлозі, одна велика кулька ковтала іншу, поки не було відновлено всю срібну сочевицю"

Сью Стюарт-Сміт. Садотерапія. Як позбутися бур’янів у голові.

Видавництво: Yakaboo Publishing, 2021

Збудувати дім, чи пак придбати квартиру, а також народити сина сьогодні може нехай не кожен, але багато хто. Утім, як щодо посадки дерева – третьої умови на звання "справжнього чоловіка"? І що з цього приводу думає жінка? Чи має це сьогодні взагалі якесь значення?

На цьому відрізку двадцять першого століття, коли зростають темпи захворюваності на депресію, тривожний та інші психологічні розлади, а загальний уклад життя дедалі більше урбанізований і залежний від технологій, можливо, важливіше, ніж будь-коли, зрозуміти способи, в які взаємодіють розум і сад,

– відповідає авторка цієї книжки, видатна психіатриня і завзята садівниця

Тож авторка досліджує безліч прикладів взаємодії розуму і саду та описує, як догляд за садом може бути способом зцілити зранену душу. Від повернення свого діда з Першої світової війни до захоплення Фройда квітами, від історій хвороби своїх пацієнтів до прогресивних садівничих програм у таких місцях, як в’язниця на острові Рікерс у Нью-Йорку вона наводить вагомі приклади того, що садівництво — це набагато важливіше для нашого пізнання, ніж ми думаємо.

Сью Стюарт-Сміт. Садотерапія. Як позбутися бур’янів у голові.

Ось чому глибока, життєствердна і прагматична "Садотерапія. Як позбутися бур’янів у голові" – ідеальне читання для людей, які прагнуть до здорового психічного життя.

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Уривок з книги

"Сад дарує вам захищене місце, – переконує авторка, – яке допомагає збільшити відчуття ментального простору, й тишу, в якій ви можете почути свої думки. Що більше ви занурюєтеся у фізичну працю, то ліпше розбираєтеся у своїх почуттях і справляєтеся з ними. Зараз я виходжу в сад, щоб заспокоїти й розслабити свій розум. Якимось чином галас суперечливих думок у моїй голові затихає й впорядковується, поки я наповнюю відро виполотими бур’янами. Зринають ідеї, що чекали своєї години, а ледь сформовані думки збираються докупи й несподівано набувають певних обрисів. У такі миті здається, що на додачу до фізичної активності я ще й прополюю свій розум".

Андрій Курпатов. Червона таблетка. Поглянь правді у вічі. Книга для інтелектуальної меншості.

Видавництво: BookСhef, 2021

Ця незвична книжка – результат багаторічних досліджень автора, відомого психолога, написана у доступному науково-популярному стилі. У книзі зібрані найважливіші наукові відкриття в галузі нейрофізіології, які допоможуть читачеві розібратися в принципах роботи мозку й ефективніше використовувати його для вирішення важливих завдань.

Андрій Курпатов. Червона таблетка. Поглянь правді у вічі. Книга для інтелектуальної меншості.

Ви навчитеся розуміти поведінку й мотиви інших людей і взаємодіяти з ними для досягнення цілей. Питання про сенс життя перестане мучити вас, бо ви зрозумієте, чого хочете насправді і яким чином зможете цього досягти.

Уривок з книги

"Іронія в тому, що глядачу немовби пропонують вийти з Матриці, – пояснює автор нинішню ситуацію, – але реально він опиняється у справжнісінькій казці з простим релігійним сюжетом. Так, декорації змінилися – тепер це не стародавня Галілея, якою блукав колись Христос, а кіберпростір із Рятівником, який затявся зі штучним інтелектом. Проте суть від цього не змінилася. Міфи, якими сповнена справжня Матриця – не та, що в кіно, а наша з вами, – на диво стійкі. Всілякі спроби зруйнувати їх призводять лише до зворотного ефекту: наша віра у власні помилкові погляди дедалі посилюється".

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Мар’ян Райхель. Сім'я очима екзорциста.

Видавництво: Видавництво Святого Павла, 2021

Хто як не екзорцист найкраще розкаже про боротьби з силами зла? Тобто священник, який виконує спеціальну функцію, діє лише з призначення єпископа та може проводити обряди вигнання злого духа.

Мар’ян Райхель. Сім'я очима екзорциста.

У цій книжці, написаній у форматі інтерв’ю, відомий екзорцист Мар’ян Райхель ділиться секретами щасливої, духовно здорової сім’ї. На яскравих прикладах з реальних історій він застерігає сучасні родини від шляхів проникнення зла у їхнє життя. Книжка дає змогу по-новому переглянути стосунки у своїх сім’ях та знайти нові підходи до виховання дітей.

Уривок з книги

" – Наведіть, будь ласка, кілька прикладів з життя, щоб краще зрозуміти, як злий дух використовує одного з членів родини, аби її зруйнувати, – питають в автора книжки. – Пам’ятаю такий випадок. Багатодітна сім’я. Найстарший син став сатаністом. На горищі дому відбувалися сатанинські зібрання та обряди. Він втягував у це й молодших дітей. Насилля, сварки, брехня стали звичним життям родини. Таку погану поведінку діти пізніше переносили з батьківського дому у свої власні сім’ї. У будинку вчувались якісь "голоси", нищилися пристрої, на комині проступали дивні знаки. Я попросив їх знищити, але це не допомогло. Лише коли збиту штукатурку викинули з будинку, все припинилося. Важче було позбутися ненависті, сварок, претензій. Але атмосфера в родині поступово змінювалася та, що найважливіше, багато членів родини поглибили зв’язок із Богом і Церквою".