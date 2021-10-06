Опыт, описанный авторами этих книг, вдохновит на открытие своей жизни заново, освобождение от навязанных обществом норм и принятие правды о себе такой, какая она есть. Поэтому правда в этих книгах раскрывается не только в социальной и политической сфере, но также в повседневной, бытовой, жизненной.

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Сергей Войченко, Владимир Новик. Под знаком власти.

Издательство: Саммит-книга, 2021

При описании общества, в начале этой необычной книги упоминается пещера, которой Платон описывал восприятие людьми окружающего мира. Зато авторы идут дальше, используя образ стены, знакомый нам из одноименного альбома "Пинк Флойд" , которую семья, школа, общество выстраивает вокруг индивида, готовя его к вымышленной властями реальности.

"В современном мире целые индустрии работают, чтобы повернуть людей лицом к стене и заставить их смотреть на тени, на проекции действительных явлений. – напоминают нам. – Все это делается с одной целью – управлять людьми".

Сергей Войченко, Владимир Новик. Под знаком власти

Впрочем, бороться против этого методами упомянутых "индустрий" не стоит, ведь, как подсказывает книга, ни один бизнес никогда не защитит нацию и народ от тех, кто посягает на их интересы , территорию и ресурсы: только сильная и могущественная держава способна это сделать.

Поэтому, чтобы не оказаться в собственной пещере, разбить оболочку и разрушить стену, стоит прислушиваться к советам, которые предлагают авторы , и после прочтения этой книги вы уже иначе будете смотреть на многие вещи и явления, окружающие вас. К тому же она реально поможет тому, кто захочет изменить все к лучшему, что так же отмечают авторы.

Отрывок из книги

"Эту книгу можно оценить и как пособие для того, кто хочет достичь вершины власти, стать именно правителем, вождем для своего народа, а не очередным предателем собственной страны и людей. И как пособие для людей, которые должны уметь и знать, как оценить правителя еще на этапе так называемого осмотра, как оценить его качества и какие они у него должны были быть, а главное – понять и оценить команду, с которой он идет к власти. Лозунги – хорошая вещь, как и реклама, но все же оценку дает практическое использование и применение конечным потребителем".

Сэм Кин. Ложка, которая исчезает.

Издательство: Фабула, 2021

Ответов на вопросы в этой книге на самом деле немало, ведь автор ведет рассказ от самого детства. И вопросы эти далеко не детские, их познавательность заинтересует кого-либо из взрослых читателей. Например, из-за чого Махатма Ганди ненавидел йод? Как радий почти испортил репутацию Марии Кюри? Почему галлий является любимым элементом химиков-шутников?

Сэм Кин. Ложка, которая исчезает.

Как ни странно, но эти и другие невероятные рассказы о науке, истории, финансах, мифологии, искусстве, медицине и т.д. расскажет периодическая система химических элементов . Она является не только выдающимся научным достижением, но и сокровищницей приключений, измены и одержимости.

Книга содержит увлекательные факты о многих химических элементах, а также их роли в истории человечества и жизни своих первооткрывателей. Вы узнаете, что происходит внутри звезд и при чем здесь Большой взрыв. И это будет очень интересно для любознательных читателей любого возраста.

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Отрывок из книги

"В детстве, в начале 1980-х, у меня была привычка разговаривать с полным ртом, – начинает свой рассказ автор, – что бы там в нем ни было – еда, стоматологические трубки, воздушные шарики, которые из-за этого куда-то летели, что угодно, – и даже если никого не было рядом, я все равно говорил. Эта привычка привела к моему увлечению периодической таблицей, когда я впервые остался наедине с термометром под языком. Во втором и третьем классах у меня был стрептококк в горле где-то раз десять, и в течение нескольких дней было больно глотать. Я был не против оставаться дома, подальше от школы, и лечиться ванильным мороженым и шоколадным сиропом. К тому же болезнь всегда давала мне очередной шанс разбить старомодный ртутный градусник.

Лежа со стеклянной палочкой под языком, я вслух отвечал на мысленные вопросы, поэтому термометр выскользнул у меня изо рта и разбился о твердой деревянной пол, а жидкая ртуть из его колбы рассыпалась, как шарики из подшипника. А через минуту моя мать уже садилась на пол, несмотря на бедренные суставы с артритом, и начинала собирать шарики. Используя зубочистку как хоккейную клюшку, она подталкивала эластичные шарики друг к другу, пока они почти соприкасались. Внезапно, с последним толчком, один шарик глотал другую. Образовывалась одна бесшовная трепетная сфера там, где только что было две. Мать повторяла этот волшебный трюк снова и снова, по всему полу, один большой шарик глотал другой, пока не восстановилась всю серебряная чечевица"

Сью Стюарт-Смит. Садотерапия. Как избавиться сорняков в голове.

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

Построить дом или приобрести квартиру, а также родить сына сегодня может пусть не каждый, но многие. Впрочем, как насчет посадке дерева – третьего условия на звание "настоящего мужчины"? И что по этому поводу думает женщина? Имеет ли это сегодня вообще какое-то значение?

На этом отрезке двадцать первого века, когда растут темпы заболеваемости депрессией, тревожный и другие психологические расстройства, а общий уклад жизни все больше урбанизированный и зависим от технологий, возможно, важнее, чем когда-либо, понять способы, через который взаимодействуют разум и сад,

– отвечает автор этой книги, известный психиатр и упорная садовница

Поэтому автор исследует множество примеров взаимодействия ума и сада и описывает, как уход за садом может быть способом исцелить израненную душу . От возвращения своего деда с Первой мировой войны до увлечения Фрейда цветами, от историй болезни своих пациентов до прогрессивных садоводческих программ в таких местах, как тюрьма на острове Рикерс в Нью-Йорке, она приводит весомые примеры того, что садоводство – это гораздо важнее для нашего познания, чем мы думаем.

Сью Стюарт-Смит. Садотерапия. Как избавиться от сорняков в голове.

Вот почему глубокая, жизнеутверждающая и прагматичная "Садотерапия. Как избавиться от сорняков в голове" – идеальное чтение для людей, которые стремятся к здоровой психической жизни.

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Отрывок из книги

"Сад дарит вам защищенное место, – убеждает автор , – которое помогает увеличить ощущение ментального пространства, и тишину, в которой вы можете услышать свои мысли. Чем больше вы погружаетесь в физический труд, тем лучше разбираетесь в своих чувствах и справляетесь с ними. Сейчас я выхожу в сад, чтобы успокоить и расслабить свой ум. Каким-то образом шум противоречивых мнений в моей голове затихает и упорядочивается, пока я наполняю ведро выполотыми сорняками. Всплывают идеи, ждущие своего часа, а едва сформированные мысли собираются вместе и неожиданно приобретают определенные очертаний. В такие моменты кажется, что в дополнение к физической активности я еще и пропалываю свой ум.

Андрей Курпатов. Красная таблетка. Посмотри правде в глаза. Книга для интеллектуального меньшинства.

Издательство: BookСhef, 2021

Эта необычная книга – результат многолетних исследований автора, известного психолога, написанная в доступном научно-популярном стиле. В книге собраны важнейшие научные открытия в области нейрофизиологии, которые помогут читателю разобраться в принципах работы мозга и эффективнее использовать его для решения важных задач.

Андрей Курпатов. Красная таблетка. Посмотри правде в глаза. Книга для интеллектуального меньшинства.

Вы научитесь понимать поведение и мотивы других людей и взаимодействовать с ними для достижения целей. Вопрос о смысле жизни перестанет мучить вас, потому что вы поймете, чего хотите на самом деле и каким образом сможете этого достичь.

Отрывок из книги

"Ирония в том, что зрителю словно предлагают выйти из Матрицы, – объясняет автор нынешнюю ситуацию , – но реально он оказывается в настоящей сказке с простым религиозным сюжетом. Да, декорации изменились – теперь это не древняя Галилея, по которой бродил когда-то Христос, а киберпространство со Спасителем, который борется с искусственным интеллектом. Однако суть от этого не изменилась. Мифы, которыми полна настоящая Матрица – не та, что в кино, а наша с вами, – удивительно устойчивы. Всевозможные попытки разрушить их приводят лишь к обратному эффекту: наша вера в собственные заблуждения все усиливается".

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Марьян Райхель. Семья глазами экзорциста.

Издательство: Издательство Святого Павла, 2021

Кто как не экзорцист лучше расскажет о борьбе с силами зла? То есть священник, который выполняет специальную функцию, действует только по назначению епископа и может проводить обряды изгнания злого духа.

Марьян Райхель. Семья глазами экзорциста.

В этой книге, написанной в формате интервью, известный экзорцист Марьян Райхель делится секретами счастливой, духовно здоровой семьи . На ярких примерах из реальных историй он предостерегает современные семьи от путей проникновения зла в их жизни. Книга дает возможность по-новому пересмотреть отношения в своих семьях и найти новые подходы к воспитанию детей.

Отрывок из книги