Певною мірою кожному хочеться взяти під контроль те, що відбувається у його житті. Та якщо людина намагається занадто контролювати оточення, це може сильно зашкодити психічному здоров'ю іншим.

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Кіррен Шнак вже 18 років працює психологинею. Своїм досвідом вона зараз ділиться у тіктоку, викладаючи корисні відео про психологічні проблеми. Один зі свої роликів вона підписала як: "Хто вас контролював: колега, друг, батько чи партнер?", наголошуючи, що часто ми самі не помічаємо, який вплив на нас мають інші люди.

Маніпуляторів можна виявити

У цьому відео вона назвала 5 речей у поведінці іншої людини, які можуть означати, що вона має схильності до маніпулювання. Якщо ви помітили такі ознаки у близької людини, потрібно поводитись з нею обережніше.

Такі люди дуже чутливі та легко емоційно вибухають, коли ви робите щось тільки по-своєму. Вони уважно спостерігають, коли ви щось робите, і критично коментують навіть незначні деталі. Вони мають свої досить жорсткі очікування щодо того, як ви повинні поводитися. Маніпулятори реагують негативно та агресивно, коли їм не вдається змусити вас робити те, чого їм хочеться. Вони бачать у вас багато недоліків, та водночас – ніколи не визнають власних недоліків.

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Український клінічний психолог та психотерапевт Микола Мірошниченко також зазначає, що потрібно завжди дослухатись до своїх почуттів, якщо після зустрічі з людиною замість спокою, натхнення чи інших позитивних або нейтральних емоцій ви почуваєтесь погано.

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Відчуття сорому, провини чи навіть страху – ознака того, що скоріше за все ви контактували з маніпулятором. Та це ще не все: "Ще одна ознака маніпуляції – різка зміна стану. Ви можете гостро відчути негативні емоції або ейфорію", – каже експерт.