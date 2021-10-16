Певною мірою кожному хочеться взяти під контроль те, що відбувається у його житті. Та якщо людина намагається занадто контролювати оточення, це може сильно зашкодити психічному здоров'ю іншим.
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Кіррен Шнак вже 18 років працює психологинею. Своїм досвідом вона зараз ділиться у тіктоку, викладаючи корисні відео про психологічні проблеми. Один зі свої роликів вона підписала як: "Хто вас контролював: колега, друг, батько чи партнер?", наголошуючи, що часто ми самі не помічаємо, який вплив на нас мають інші люди.
Маніпуляторів можна виявити
У цьому відео вона назвала 5 речей у поведінці іншої людини, які можуть означати, що вона має схильності до маніпулювання. Якщо ви помітили такі ознаки у близької людини, потрібно поводитись з нею обережніше.
- Такі люди дуже чутливі та легко емоційно вибухають, коли ви робите щось тільки по-своєму.
- Вони уважно спостерігають, коли ви щось робите, і критично коментують навіть незначні деталі.
- Вони мають свої досить жорсткі очікування щодо того, як ви повинні поводитися.
- Маніпулятори реагують негативно та агресивно, коли їм не вдається змусити вас робити те, чого їм хочеться.
- Вони бачать у вас багато недоліків, та водночас – ніколи не визнають власних недоліків.
Український клінічний психолог та психотерапевт Микола Мірошниченко також зазначає, що потрібно завжди дослухатись до своїх почуттів, якщо після зустрічі з людиною замість спокою, натхнення чи інших позитивних або нейтральних емоцій ви почуваєтесь погано.
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Відчуття сорому, провини чи навіть страху – ознака того, що скоріше за все ви контактували з маніпулятором. Та це ще не все: "Ще одна ознака маніпуляції – різка зміна стану. Ви можете гостро відчути негативні емоції або ейфорію", – каже експерт.