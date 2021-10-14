Про це розповів британський лікар Каран Радж, який став відомий у тіктоку завдяки своїм відео про людське тіло та здоров'я. У соцмережі за ним слідкують 4,4 мільйона підписників! Цього разу він потішив прихильників цікавим лайфхаком, як швидко позбутись почуття тривоги та занепокоєння.

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Лікар стверджує, що для цього достатньо просто прослідкувати, у якому положенні ви тримаєте язик у роті. Потрібно прибрати язик від піднебіння, перемістити його вниз і спробувати деякий час взагалі ним не рухати.

Така порада може здатись дивною, адже між емоційним станом та тим, як лежить у роті язик, на перший погляд, немає зовсім нічого спільного. Та Каран Радж пояснив, у чому тут хитрість.

Лікар пояснив, як позбутись тривожності одним рухом / Скриншот з тіктока @dr.karanr

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Чому це працює

Коли людина напружено про щось думає або читає, вона відтворює слова у своїй голові у вигляді внутрішнього монологу. Ми цього не помічаємо, та зазвичай при цьому ми робимо несвідомо легкі рухи язиком, ніби намагаючись вимовити думки вголос – це називається субвокалізацією.

Лікар вважає, що саме це може провокувати різні тривожні думки. Та виявляється, якщо зовсім не рухати язиком, це допомагає "замовчати та зменшити гучність внутрішнього монологу", тобто попередити субвокалізацію.

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Тобто розслабляючи язик ми перериваємо наш постійний внутрішній монолог з тривожними думками та поступово заспокоюємось.