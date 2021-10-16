В определенной степени каждому хочется взять под контроль то, что происходит в его жизни. Но если человек пытается слишком контролировать окружение, это может сильно навредить психическому здоровью другим.

Читайте также Ужин с вином: SHABO Grande Reserve Cabernet Franc – Merlot – Saperavi и телятина на кости

Киррен Шнак уже 18 лет работает психологом. Своим опытом она сейчас делится в тиктоке, выкладывая полезные видео о психологических проблемах. Один из своих роликов она подписала как: "Кто вас контролировал: коллега, друг, отец или партнер?", подчеркивая, что часто мы сами не замечаем, какое влияние на нас имеют другие люди.

Манипуляторов можно обнаружить

В этом видео она назвала 5 вещей в поведении другого человека, которые могут означать, что у него есть склонности к манипулированию. Если вы заметили такие признаки у близкого человека, нужно обращаться с ним осторожно.

Такие люди очень чувствительны и легко эмоционально взрываются , когда вы делаете что-то только по-своему. Они внимательно наблюдают, когда вы что-то делаете, и критически комментируют даже незначительные детали. У них свои достаточно жесткие ожидания относительно того, как вы должны себя вести. Манипуляторы реагируют негативно и агрессивно , когда им не удается заставить вас делать то, чего им хочется. Они видят в вас много недостатков , и одновременно – никогда не признают своих недостатков.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHAB

Украинский клинический психолог и психотерапевт Николай Мирошниченко также о тмечает , что нужно всегда прислушиваться к своим чувствам, если после встречи с человеком вместо покоя, вдохновение или других положительных или нейтральных эмоций вы чувствуете себя плохо.

Интересно Избавиться тревоги одним движением: врач рассказал о лайфхаке с языком