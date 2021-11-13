Якщо хочеться зануритись у щось легке, іронічне та дуже смішне, ця добірка стане вам у пригоді. Ці твори, від веселих гумористичних романів до тонкої сатири, подарують вам радість навіть у найхолодніший осінній вечір.

Читайте також Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Крістофер Баклі "Майстер реліквій"

Видавництво: Фабула

Крістофер Баклі "Майстер реліквій" / Фото з фейсбуку "Книгарні Є"

Крістофер Баклі у своїй книзі "Майстер реліквій" ходить по лезу ножа, зачіпаючи святе. Ну так вже вийшло, що антиквар Дісмас та художник Альбрехт Дюрер разом вирішили підробити Туринську плащаницю з метою продати її багатим клієнтам. Проте як завжди знаходиться кілька "але", що ледь не пускають справу коту під хвіст.

Через які пригоди у колоритному Середньовіччі мають пройти герої? Читайте у цьому дотепному сатиричному романі.

Катажина Ґрохоля "Г'юстоне, у нас проблеми"

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Катажина Ґрохоля. Г'юстоне, у нас проблеми / Фото Kyiv Daily

Назва роману Катажини Ґрохолі "Г'юстоне, у нас проблеми" цілком виправдовує себе. Головний герой на хрестини випадково отримав не те ім'я через п'яного священника. І, власне, з того часу все в його житті летить під три чорти.

Але на кожному чорну смужку завжди знайдеться біла, чи не так? Герою доведеться пережити багато кумедних і не дуже ситуацій, аби дізнатися відповідь на це питання.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Артем Чапай "Тато в декреті"

Видавництво: Vivat

Артем Чапай. Тато в декреті / Фото Міні Рівне

Чи багато ви бачили неспішних татусів із дитячими візочками на вулиці, на дитячих майданчиках? Чомусь роль батька у вихованні дуже недооцінюють, але Артем Чапай у книзі "Тато в декреті" спростовує такі погляди.

З долею самоіронії автор описує свої будні з двома синами, завжди знаходячи над чим посміятися. І не можна не відчути безумовну любов та вдячність, з якою Артем розповідає про свою родину.

Террі Пратчетт "Право на чари"

Видавництво: Видавництво Старого Лева

"Право на чари" Террі Пратчетт / Фото Видавництво Старого Лева

"Право на чари" – перша книга циклу про відьом від Террі Пратчетта, майстра інтелектуального гумору. Головна героїня має стати першою у світі чарівницею жіночої статі, але магічна спільнота не надто цьому радіє.

Тож дівчину чекає ще купа випробувань, аби довести усім, що вона не дарма отримала свій дар. А може навпаки, головне довести це в першу чергу собі?

До теми Щоб гроші вас полюбили: 5 книг про те, як розбагатіти

Голлі Смейл "Дівчина-ґік"

Видавництво: Book Chef

Голлі Смейл. Дівчина-ґік / Фото з інстаграму library_for_young_people

Гарріет Меннерс — 15-річна школярка, що зовсім не схожа на дівчат-однолітків. Замість косметички у неї – торба з книжками, замість модних суконь та підборів – улюблені зручні кофти та кросівки. А в її голові, здається, умістилися усі томи наукових енциклопедій.

Та випадок раз і назавжди змінює її майбутнє, адже дівчину запрошують стати обличчям фешн-бренду. Чи впорається Гарріет? Читайте у захоплюючій кумедній оповіді "Дівчина-ґік" від Голлі Смейл.