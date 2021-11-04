Та спершу треба переконатися, що для вас щастя та гроші – це не одне й те ж. Ці книги не тільки розкриють секрети заробітку, а й навчать, як почати сприймати гроші правильно – не як ціль, а як засіб для досягнення благополуччя. Адже коли ви щасливі, набагато легше змінювати обставини, довкілля, а може, і весь світ.

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Морган Гаусел. Психологія грошей. Нетлінні уроки багатства, жадібності й щастя.

Видавництво: Yakaboo Publishing, 2021

У цій книжці нам доводять, що ефективна взаємодія з грошима не обов’язково залежить від знань. Вона залежить від того, як ви поводитеся. А навчитися певної поведінки складно, навіть справді розумним людям.

Інвестування грошей, особисті фінанси, рішення для бізнесу — усе це зазвичай вивчають як математичні дисципліни, де дані й формули точно підказують необхідні кроки. Та в реальному світі люди не ухвалюють фінансових рішень на основі електронних таблиць. Вони приймають такі рішення за обіднім столом чи в переговорній, де докупи змішуються особиста історія, унікальний світогляд, его, самолюбство, маркетинг і всілякі випадкові стимули.

Морган Гаусел. Психологія грошей. Нетлінні уроки багатства, жадібності й щастя.

Тож автор книжки розповідає дев’ятнадцять коротких історій про дивні способи сприйняття грошей і навчає, як краще осягнути цю тему, одну з найважливіших у житті.

Уривок з книги

"Фінансовий успіх – це неточна наука, – свідчить автор. – Це гнучкі навички, для яких поведінка важливіша за знання. Я називаю ці гнучкі навички психологією грошей. Мета цієї книги – за допомогою коротких історій переконати вас, що гнучкі навички важливіші за технічний бік грошей. Я зроблю це так, щоб допомогти всім, бо я зрозумів, що ці гнучкі навички вкрай недооцінюють. Фінанси здебільшого викладають як дисципліну, ґрунтовану на математиці: підставляєш дані у формулу – й формула каже, що робити, а тобі просто треба виконати передбачене. Це стосується особистих фінансів, де вам кажуть відкласти фінансову подушку на екстрений випадок, таку, щоб вистачило на пів року, й заощаджувати від зарплати".

Жан-П'єр Карон. Книга Гроші, гроші... етика.

Видавництво: Наірі, 2021

Розпочинає автор цієї книжки розмову про те, як гроші народилися в храмах. Утім, нині вони мають зовсім інший характер.

Тож що таке гроші? Якою є їхня історія? Чи дістали вони соціальне визнання, чи це просто товар для обмінів? Що думати про владу, яка з ними пов’язана? Як користуватися ними свідомо? Що означають повторювані кризи? Яким є їхній зв’язок з долею, якою є роль кожного?

Жан-П'єр Карон. Книга Гроші, гроші... етика.

Освітній шлях з різних точок зору висвітлює цей непростий предмет: кожен розділ являє собою незалежну статтю, яку можна розглядати окремо. Тепер людина має вільно розвинути свою власну етику, пролити нове світло на темний бік грошей – грошей, які що далі, то більше відриваються від реальної економіки та суспільства загалом.

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Уривок з книги

"Ми можемо взяти для нинішньої епохи такі відомості, – пропонує автор. – Гроші, з огляду на їхню суть, мають регулюватися у своїй ролі і способі обігу принаймні моральною свідомістю: колись священниками, нині – держустановами (або навіть, чому б не завтра, громадянськими комітетами), проте діючи з певною мудрістю, водночас практичною, економічною і фінансовою – і в інтересах більшості. Індивідуальна поведінка відіграє тепер, у нашу епоху, вирішальну роль і мала б інспіруватися глибоким пізнанням природи, сутності грошей, починаючи з їх джерела: гроші – це право, що циркулює, аж ніяк не самоціль. – Гроші за своєю природою, у своїй первісній функції, не призначені для нагромадження через свою цінність (тезаврацію): насправді вони не мають цінності".

Адам Джексон. Десять секретів багатства, щастя, кохання. 3-в-1.

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля, 2021

Автор цієї книжки переконує нас у тому, що усі ми маємо силу, щоб бути багатими, щасливими та здоровими. Не має значення, якими є наші обставини, молоді ми чи старі, одружені чи ні. Мовляв, зовнішні обставини не керують нашим життям. Ним керуємо лише ми.

Утім, невтішна статистика свідчить про протилежне. І серед 100% населення цілком успішними та задоволеними життям є лише 1%. Але чому? Що цей один відсоток знає такого, чого не знають інші? Чи вони просто обрані долею щасливчики?

Адам Джексон. Десять секретів багатства, щастя, кохання. 3-в-1.

Ці питання так само, як і вас, непокоїли автора цієї книжки багато років. А потім одного дня він зустрів ексцентричного старого, який відкрив йому секрети Надзвичайного Щастя, Багатства та Любові — десять принципів для кожного блага. Дотримуйтеся цих законів та перетворіться на магніт для успіху, здоров’я і любові.

Притчі, які оповідає автор, — то не просто повчальні й мудрі історії. Це сповіді реальних людей, з якими зустрівся автор і досвід яких допоможе досягти найвищої з омріяних вершин.

Уривок з книги

"Ці питання непокоїли мене чимало років, – зауважує автор. – Якщо багатство – це те, до чого всі ми прагнемо, то чому досягає його менш ніж один зі ста? Чому так багато людей відчайдушно намагаються звести кінці з кінцями, почуваються загнаними в пастку й навіть не мають сили справдити свої мрії? А потім одного дня я зустрів ексцентричного старого чоловіка, який відкрив мені секрети Надзвичайного Багатства – десять принципів, дотримуючись яких, кожен може створити у своєму житті не просто багатство, а багатство у величезній кількості! Надзвичайне Багатство -- це не тільки розмір вашого банківського рахунку, кількість чи вартість власності, якою ви володієте; це радше достатні кошти, щоби мати змогу жити власним життям, так, як ти цього хочеш".

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Дейв Еспрі. Змінюючи правила гри. Як лідери, новатори та візіонери перемагають у житті

Видавництво: Vivat, 2021

Ця книжка – від "батька біохакінгу", який пропонує 46 науково обґрунтованих та ефективних законів для тих, хто хоче стати щасливішим, здоровішим та успішнішим. Його гасло – "Як прожити довше й надерти більше дуп".

Дейв Еспрі. Змінюючи правила гри. Як лідери, новатори та візіонери перемагають у житті

Прагнучи щось змінити у власному житті, ви можете дотримуватися перевіреного шляху та наслідувати стандартні приклади. Натомість автор цієї книжки пропонує орієнтуватися на тих, хто змінює правила гри, іде всупереч звичним методам та сміливо ризикує.

Він опитав понад 450 людей, які змінили світ завдяки своїм відкриттям: науковців, що здійснили проривні дослідження, психологів, митців, бізнес-лідерів. Ці новатори й вам допоможуть бути у виграші: вони порадять, як позбутися страхів, перестати зациклюватися на негативному досвіді, мати здоровіший сон, вийти за межі шаблонів мислення, і запропонують ще безліч перевірених способів щодо того, як поліпшити самопочуття та продуктивність.

Уривок з книги

"Роками я гнався за грошима і що більше зусиль докладав, то нещаснішим почувався, – згадує автор. – Заробіток не робив мене щасливим, бо гроші на це не здатні. Згодом я обміркував усе й дійшов висновку, що мої основні потреби задоволені, а рівень життя — досить непоганий. Тоді я почав допомагати іншим, бо саме це й дає справжнє щастя. О, ця неоціненна мить, коли вам дивляться в очі й дякують за те, що ви зробили чиєсь життя кращим! Фінансова винагорода теж не забарилася. Набагато заможніші за мене люди також не вважають гроші за пріоритет. Вони знають, що гроші приходять, коли людина щаслива, а не навпаки. Звісно, можна заробити гроші – і досить чимало, – відбираючи хліб в інших або роблячи щось нестерпне. Однак, поки вам є що їсти, повірте: воно того не варте".

Любомир Остапів. Малюк та бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей.

Видавництво: Yakaboo Publishing, 2021

Питання, розглянуті у цій книжці, надзвичайно важливі. Коли розпочинати розмовляти з дітьми про гроші? Як краще давати кишенькові гроші? Як пояснити, що таке сімейний бюджет? Скільки й куди потрібно відкладати для якісної освіти? Як виховати свою дитину фінансово успішною?

Любомир Остапів. Малюк та бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей.

Загалом у книжці зібрано головне з досвіду провідних західних фахівців, а також із десятків статей щодо фінансової грамотності. Автор наводить адаптовані ігрові вправи та історії, якими можуть скористатися українські батьки.

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Уривок з книги

" Книжка "Малюк та Бюджет" увібрала головне з прочитаних сімох книжок західних авторів, а також із десятків статей, – зауважує автор. – Це адаптація ігрових вправ та історій для українських батьків. Адже у нас фея не кладе гроші під подушку за молочні зуби. Студенти не беруть кредиту банку на вищу освіту. Підлітки рідко коли купують своє перше авто у шістнадцять літ. "Малюк та Бюджет" – це огляд мультиків, фільмів, семінарів, курсів, книжок, вебінарів на тему дитячих фінансів і підприємництва. Зрештою, це інтерв'ю з українськими батьками різного достатку. Їх об'єднав позитивний досвід у навчанні власних дітей і готовність його оприлюднити. Книжка якісно вплине на ваші розмови з дітьми про гроші. Якщо ви діятимете мудро, то ваша дитина свідомо й уміло управлятиме своїм бюджетом протягом усього життя".