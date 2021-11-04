Но сначала нужно убедиться, что для вас счастье и деньги – это не одно и то же. Эти книги не только раскроют секреты заработка, но и научат, как начать воспринимать деньги правильно – не как цель, а как средство достижения благополучия. Ведь когда вы счастливы, гораздо легче менять обстоятельства, окружающую среду, а может быть, и весь мир.

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Морган Гаусел. Психология денег. Нетленные уроки богатства, жадности и счастья.

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

В этой книге нам доказывают, что эффективное взаимодействие с деньгами необязательно зависит от знаний . Оно зависит от того, как вы ведете себя. А научиться определенному поведению сложно, даже действительно умным людям.

Инвестирование денег, личные финансы, решения для бизнеса — все это обычно изучают как математические дисциплины, где данные и формулы точно подсказывают необходимые шаги. Но в реальном мире люди не принимают финансовые решения на основе электронных таблиц. Они принимают такие решения за обеденным столом или в переговорной, где вместе смешиваются личная история, уникальное мировоззрение, эго, самолюбие, маркетинг и всевозможные случайные стимулы.

Морган Гаусел. Психология денег. Нетленные уроки богатства, жадности и счастья.

Поэтому автор книги рассказывает девятнадцать коротких историй об удивительных способах восприятия денег и учит, как лучше понять эту тему, одну из важнейших в жизни.

Отрывок из книги

"Финансовый успех – это неточная наука, – говорит автор. – Это гибкие навыки, для которых поведение важнее знаний. Я называю эти гибкие навыки психологией денег. Цель этой книги – с помощью коротких историй убедить вас, что гибкие навыки важнее технической стороны денег. Я сделаю это так, чтобы помочь всем, потому что я понял, что эти гибкие навыки крайне недооценивают. Это касается личных финансов, где вам говорят отложить финансовую подушку на экстренный случай, такую, чтобы хватило на пол года, и экономить от зарплаты".

Жан-Пьер Карон. Деньги, деньги... этика.

Издательство: Наири, 2021

Начинает автор этой книги разговор о том, как деньги родились в храмах. Впрочем, сейчас они носят совсем другой характер.

Так что же такое деньги? Какова их история? Получили ли они социальное признание или это просто товар для обменов? Что думать о власти, которая с ними связана? Как пользоваться ими сознательно? Что означают повторяющиеся кризисы? Какова их связь с судьбой, какова роль каждого?

Жан-Пьер Карон. Деньги, деньги... этика.

Образовательный путь с разных точек зрения освещает этот непростой предмет: каждый раздел представляет собой независимую статью, которую можно рассматривать отдельно. Теперь человек должен свободно развить свою собственную этику, пролить новый свет на темную сторону денег – денег, которые чем дальше, тем больше отрываются от реальной экономики и общества в целом.

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Отрывок из книги

"Мы можем взять для нынешней эпохи такие сведения, – предлагает автор. – Деньги, учитывая их суть, должны регулироваться в своей роли и способе обращения по крайней мере моральным сознанием: когда-то священниками, ныне – госучреждениями (или даже, почему бы не завтра, гражданскими комитетами), однако действуя с определенной мудростью, одновременно практической, экономической и финансовой – и в интересах большинства. Индивидуальное поведение играет теперь, в нашу эпоху, решающую роль и должно инспирироваться глубоким познанием природы, сущности денег, начиная с их источника: деньги – это циркулирующее право, отнюдь не самоцель. – Деньги по своей природе, в своей первоначальной функции, не предназначены для накопления из-за своей ценности (тезаврации): на самом деле они не имеют ценности".

Адам Джексон. Десять секретов богатства, счастья, любви. 3-в-1.

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2021

Автор этой книги убеждает нас в том, что у всех нас есть сила, чтобы быть богатыми, счастливыми и здоровыми. Неважно, какие наши обстоятельства, молоды мы или стары, женатые или нет. Мол, внешние обстоятельства не управляют нашей жизнью. Им управляем только мы.

Впрочем, нелестная статистика свидетельствует об обратном. И среди 100% населения вполне успешные и довольны жизнью – только 1%. Но почему? Что этот процент знает такого, чего не знают другие? Или они просто избранные судьбой счастливчики?

Адам Джексон. Десять секретов богатства, счастья, любви. 3-в-1.

Эти вопросы так же, как и вас, беспокоили автора этой книги многие годы. А потом однажды он встретил эксцентричного старика, открывшего ему секреты Необыкновенного Счастья, Богатства и Любви — десять принципов для каждого блага. Соблюдайте эти законы и превратитесь в магнит для успеха, здоровья и любви.

Притчи, которые повествует автор, — это не просто поучительные и мудрые истории. Это исповеди реальных людей , с которыми встретился автор и опыт которых поможет достичь высочайшей из вожделенных вершин.

Отрывок из книги

"Эти вопросы беспокоили меня много лет, – замечает автор. – Если богатство – это то, к чему все мы стремимся, то почему достигает его менее одного из ста? Почему так многие отчаянно пытаются свести концы с концами, чувствуют себя загнанными в ловушку и даже не в силах исполнить свои мечты? А потом однажды я встретил эксцентричного старика, который открыл мне секреты Чрезвычайного Богатства – десять принципов, следуя которым, каждый может создать в своей жизни не просто богатство, а богатство в огромном количестве! Богатство – это не только размер вашего банковского счета, количество или стоимость собственности, которой вы владеете; это скорее достаточные средства, чтобы иметь возможность жить собственной жизнью, как ты этого хочешь".

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Дэйв Эспри. Изменяя правила игры. Как лидеры, новаторы и визионеры побеждают в жизни

Издательство: Vivat, 2021

Эта книга – от "отца биохакинга", который предлагает 46 научно обоснованных и эффективных законов для тех, кто хочет стать счастливее, здоровее и успешнее. Его лозунг – "Как прожить дольше и надрать больше задниц".

Дэйв Эспри. Изменяя правила игры. Как лидеры, новаторы и визионеры побеждают в жизни

Стремясь что-то изменить в своей жизни, вы можете придерживаться проверенного пути и следовать стандартным примерам. Автор этой книги предлагает ориентироваться на тех, кто меняет правила игры , идет вопреки привычным методам и смело рискует.

Он опросил более 450 человек, изменивших мир благодаря своим открытиям: ученых, проведших прорывные исследования, психологов, художников, бизнес-лидеров. Эти новаторы и вам помогут быть в выигрыше: они посоветуют, как избавиться от страхов, перестать зацикливаться на негативном опыте, иметь здоровый сон, выйти за пределы шаблонов мышления , и предложат еще множество проверенных способов, как улучшить самочувствие и производительность.

Отрывок из книги

"Годами я гнался за деньгами и чем больше усилий прилагал, тем несчастнее чувствовал себя, – вспоминает автор. – Заработок не делал меня счастливым, потому что деньги на это не способны. Впоследствии я обдумал все и пришел к выводу, что мои основные потребности удовлетворены, а уровень Жизнь — довольно неплохой. Тогда я начал помогать другим, потому что именно это и дает истинное счастье… О, этот неоценимый момент, когда вам смотрят в глаза и благодарят за то, что вы сделали чью-то жизнь лучше! Люди, гораздо богаче меня, тоже не считают деньги приоритетом. Они знают, что деньги приходят, когда человек счастлив, а не наоборот… Конечно, можно заработать деньги – и немало, – отбирая хлеб у других или делая что-то невыносимое. Но пока вам есть что кушать, поверьте: оно того не стоит".

Любомир Остапов. Малыш и бюджет. Как украинским родителям воспитать финансово успешных детей

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

Вопросы, рассмотренные в этой книге, очень важны. Когда начинать разговаривать с детьми о деньгах? Как лучше давать карманные деньги? Как объяснить, что такое семейный бюджет ? Сколько и куда следует откладывать для качественного образования? Как воспитать своего ребенка финансово успешным?

Любомир Остапов. Малыш и бюджет. Как украинским родителям воспитать финансово успешных детей

В книге собрано главное из опыта ведущих западных специалистов, а также из десятков статей по финансовой грамотности. Автор приводит адаптированные игровые упражнения и истории, которыми могут воспользоваться украинские родители.

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Отрывок из книги