Якщо стане сумно: 5 книг з чудовим гумором, які змусять вас реготати

Сміх - найкращий спосіб підняти собі настрій та хоч на мить забути про усі проблеми. У цьому допоможуть кілька добрих і кумедних історій, які місцями смішать до сліз, а часом і змушують поринути у власні думки та несподівано віднайти відповіді на особисті питання.

Якщо хочеться зануритись у щось легке, іронічне та дуже смішне, ця добірка стане вам у пригоді. Ці твори, від веселих гумористичних романів до тонкої сатири, подарують вам радість навіть у найхолодніший осінній вечір.

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Крістофер Баклі "Майстер реліквій"

Видавництво: Фабула

Крістофер Баклі "Майстер реліквій" / Фото з фейсбуку "Книгарні Є"

Крістофер Баклі у своїй книзі "Майстер реліквій" ходить по лезу ножа, зачіпаючи святе. Ну так вже вийшло, що антиквар Дісмас та художник Альбрехт Дюрер разом вирішили підробити Туринську плащаницю з метою продати її багатим клієнтам. Проте як завжди знаходиться кілька "але", що ледь не пускають справу коту під хвіст.

Через які пригоди у колоритному Середньовіччі мають пройти герої? Читайте у цьому дотепному сатиричному романі.

Катажина Ґрохоля "Г'юстоне, у нас проблеми"

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Катажина Ґрохоля. Г'юстоне, у нас проблеми / Фото Kyiv Daily

Назва роману Катажини Ґрохолі "Г'юстоне, у нас проблеми" цілком виправдовує себе. Головний герой на хрестини випадково отримав не те ім'я через п'яного священника. І, власне, з того часу все в його житті летить під три чорти.

Але на кожному чорну смужку завжди знайдеться біла, чи не так? Герою доведеться пережити багато кумедних і не дуже ситуацій, аби дізнатися відповідь на це питання.

Артем Чапай "Тато в декреті"

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Видавництво: Vivat

Артем Чапай. Тато в декреті / Фото Міні Рівне

Чи багато ви бачили неспішних татусів із дитячими візочками на вулиці, на дитячих майданчиках? Чомусь роль батька у вихованні дуже недооцінюють, але Артем Чапай у книзі "Тато в декреті" спростовує такі погляди.

З долею самоіронії автор описує свої будні з двома синами, завжди знаходячи над чим посміятися. І не можна не відчути безумовну любов та вдячність, з якою Артем розповідає про свою родину.

Террі Пратчетт "Право на чари"

Видавництво: Видавництво Старого Лева

"Право на чари" Террі Пратчетт / Фото Видавництво Старого Лева

"Право на чари" – перша книга циклу про відьом від Террі Пратчетта, майстра інтелектуального гумору. Головна героїня має стати першою у світі чарівницею жіночої статі, але магічна спільнота не надто цьому радіє.

Тож дівчину чекає ще купа випробувань, аби довести усім, що вона не дарма отримала свій дар. А може навпаки, головне довести це в першу чергу собі?

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Голлі Смейл "Дівчина-ґік"

Видавництво: Book Chef

Голлі Смейл. Дівчина-ґік / Фото з інстаграму library_for_young_people

Гарріет Меннерс — 15-річна школярка, що зовсім не схожа на дівчат-однолітків. Замість косметички у неї – торба з книжками, замість модних суконь та підборів – улюблені зручні кофти та кросівки. А в її голові, здається, умістилися усі томи наукових енциклопедій.

Та випадок раз і назавжди змінює її майбутнє, адже дівчину запрошують стати обличчям фешн-бренду. Чи впорається Гарріет? Читайте у захоплюючій кумедній оповіді "Дівчина-ґік" від Голлі Смейл.