Американська експертка зі стосунків Сьюзен Тромбетті переконана, що усі запитання на першій зустрічі повинні бути схожі на флірт. Тобто викликати у людини сміх, зацікавлення або ностальгію.

Рекомендуємо Вечеря з вином: SHABO Grande Reserve Cabernet Franc – Merlot – Saperavi й телятина на кістці

Обережні та водночас грайливі запитання допоможуть виявити справжню суть людини: "Ви повинні викликати у співрозмовника хороші почуття, які проникають за той образ, який він створив. Викликайте людину на емоції, щоб побачити, хто насправді сидить навпроти вас ",– каже Сьюзен.

Розкажи про своє перше кохання. Яким він був / якою вона була?

Це дуже миле питання, яке не звучить банально. Воно змушує подумки повернутись до найкращих моментів дитинства та кумедних листівок у молодшій школі.

Питання про перше кохання викликає приємну ностальгію / Фото Pexels

Якщо ж людині важко пригадати своє перше кохання, експертка радить тоді запитати про першу закоханість у якусь знаменитість. Такий досвід був практично у кожного – і це дійсно багато може сказати про людину.

Яким був твій перший поцілунок? А найромантичніше місце, де ти цілувався?

Ще один момент, який викликає ностальгію і, беззаперечно, змусить людину розповісти більше про своє минуле. Сьюзен Тромбетті також переконана, що через такі запитання можна дізнатись уявлення людини про стосунки: "Щось у цьому питання є кокетливого, веселого і з правильною часткою серйозності", – зазначає експертка зі стосунків

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

2 правди – 1 брехня

Людина має сказати 3 твердження про себе, одне з яких буде брехнею. Така гра може стати чудовим початком розмови та добряче розвеселити обох.

Сьюзен пригадує, що під час цієї гри вона почула чимало кумедних історій від своїх співрозмовників: "Один хлопець розповів, що майже підпалив ресторан, коли хотів затушити свічку своєю серветкою з тканини".

Небанальні запитання можуть розвеселити вас обох на побаченні / Фото Pexels

Чим би ти займався, якби гроші не мали значення?

Коли поговорили про минуле, час дізнатись про сьогодення і майбутнє. Кожен має мрії, і відповідь на таке запитання може бути дуже показовою:

Ви дізнаєтеся, наскільки людина близька до своєї мрії, наскільки відповідальна, як вона загалом ставиться до грошей та життя,

– пояснює експертка

Таке каверзне питання допоможе дізнатись більше про цінності людини, заради чого вона працює і живе.

Розкажи про своє улюблене місце у світі

Тепер поговоримо про захоплення. Розмова про минулі подорожі або ж запитання "Де б ти понад усе хотів побувати?" може багато розповісти про людину. Вона любить планувати чи вирішує все спонтанно? Прихильниця all inclusive чи поспішає побачити у новому місці якнайбільше?

Дізнайтесь, які ще оригінальні запитання, окрім "Як справи", можна поставити співрозмовнику, у наших попередніх матеріал ах про перше побачення.

А про це питати не варто

Сьюзен Тромбетті також додала 2 типи запитань, яких краще уникати на першому побаченні.

Конкретні питання про роботу

Можна дізнатись, ким людина працює і чим займається, та детальніше – не варто. Розмови про роботу у вільний час можуть викликати роздратування. Туди ж і питання про зарплатню. Навіть якщо вам дуже цікаво, випитувати, скільки співрозмовник заробляє, просто негарно.

Цікаво Викликає посмішку: 10+ вражаючих фото "до – після", які надихають

Питання про колишнього

Одна справа запитати про перше кохання у дитинстві, і зовсім інша – з'ясовувати подробиці останніх стосунків. Це може викликати неприємні спогади та зіпсувати настрій. Та й про своїх колишніх краще не говорити багато, інакше складається враження, що ви досі живете минулим.