Ось кілька таких фотопорівнянь з просторів інтернету, якими діляться користувачі всього світу. Вони нагадують: у житті всі змінюється, і кожен у цьому світі має потенціал. І це стосується не лише зовнішності людей, а й домашніх улюбленців, будівель чи навіть наших вмінь. –

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Роки минають, а посмішка – та ж

Фото Reddit ryanmark01

Песик до того, як його забрали з притулку, і після

Фото Reddit mayaxs

"До і після великого прибирання моєї кімнати, коли я поборов депресію"

Фото Reddit rachelliyo

Неймовірне перевтілення!

Фото інстаграм justadopedad

"Завершив реставрацію автомобіля моєї мрії"

Фото Reddit finallygotmymustang

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Стінопис у Познані, Польща

Фото imgur cheekypocketwank

А він добряче виріс за 5 років

Фото Reddit Princess_34

6 років наполегливої праці

Фото Reddit HolmesDraws

Цікаво 10+ крутих розіграшів від братів та сестер, які вас потішать

Ніби іграшковий!

Фото Reddit bert0ld0

Відреставрований паркет 30-х років минулого століття

Фото Reddit Fallinator95

Не минуло й року

Фото твітер Lydia Bleasdale

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Дівчину просто не впізнати