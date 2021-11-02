Ось кілька таких фотопорівнянь з просторів інтернету, якими діляться користувачі всього світу. Вони нагадують: у житті всі змінюється, і кожен у цьому світі має потенціал. І це стосується не лише зовнішності людей, а й домашніх улюбленців, будівель чи навіть наших вмінь. –
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Роки минають, а посмішка – та ж
Фото Reddit ryanmark01
Песик до того, як його забрали з притулку, і після
Фото Reddit mayaxs
"До і після великого прибирання моєї кімнати, коли я поборов депресію"
Фото Reddit rachelliyo
Неймовірне перевтілення!
Фото Reddit finallygotmymustang
Стінопис у Познані, Польща
Фото imgur cheekypocketwank
А він добряче виріс за 5 років
Фото Reddit Princess_34
6 років наполегливої праці
Фото Reddit HolmesDraws
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Ніби іграшковий!
Фото Reddit bert0ld0
Відреставрований паркет 30-х років минулого століття
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Не минуло й року
Фото твітер Lydia Bleasdale
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Дівчину просто не впізнати