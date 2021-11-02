Вот несколько таких фотосравнений с просторов интернета, которыми делятся пользователи всего мира. Они напоминают: в жизни все меняется, и у каждого в этом мире есть потенциал. И это касается не только внешнего вида людей, но и домашних любимцев, зданий или даже наших умений.
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Годы проходят, а улыбка – та же
Фото Reddit ryanmark01
Песик до того, как его забрали из приюта, и после
Фото Reddit mayaxs
"До и после большой уборки моей комнаты, когда я преодолел депрессию"
Фото Reddit rachelliyo
Невероятное перевоплощение!
Фото в Instagram Justadopedad
"Завершил реставрацию автомобиля моей мечты"
Фото Reddit finallygotmymustang
Мурал в Познани, Польша
Фото imgur cheekypocketwank
А он изрядно вырос за 5 лет
Фото Reddit Princess_34
6 лет упорного труда
Фото Reddit HolmesDraws
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Будто игрушечный!
Фото Reddit bert0ld0
Отреставрированный паркет 30-х годов прошлого века
Фото Reddit Fallinator95
Не прошло и года
Фото твиттер Lydia Bleasdale
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