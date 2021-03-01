Просто забий: 6 недоречних фраз, які не варто говорити людині у важкий період
Коли людина стикається з проблемою чи важкою втратою, вона шукає підтримки у найрідніших людей. Проте під виглядом співчуття часто ховаються непрошені поради, звинувачення чи осуд.
Джерело:Wonderzine
У складній ситуації важливо дати близькій людині зрозуміти, що вона не одна, і найголовніше – не наговорити зайвого. Розповідаємо, за які слова ваші рідні скажуть вам "дякую", а які лише зроблять гірше. Їх краще ніколи не говорити людині в біді.
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Які слова краще не говорити
1. Зберись!
Може здаватись, що слова на кшталт "Не розкисай", "Кріпись" тощо мають підбадьорити людину. Насправді вона хоче з кимось поділитись своєю проблемою, розслабитись і почуватись краще. А цими словами ви даєте зрозуміти, що вона повинна справлятись зі своїми переживаннями сама, і їй ніхто не допоможе.
2. Іншим ще гірше, ніж тобі
Не потрібно розповідати людині, що у когось стався такий самий випадок або ще гірший. Так ви не тільки знецінюєте почуття іншої людини, але й наганяєте більше паніки. Та й виклики "Який жах!" теж не допоможуть – ви лише навантажуєте того, кому й так погано, своїми емоціями.
Порівняння нічим не допоможуть / Фото freepik
3. Ти права, він справжній дурень
Подруга посварилась з хлопцем і прийшла до вас по підтримку? Не поспішайте також негативно висловлюватись у його сторону. Вашій подрузі й так погано: їй зробила боляче людина, яку вона любить. І коли ви говорите "Він такий дурень!" або й "Тепер точно потрібно його кидати", то лише підтверджуєте її побоювання і робите гірше.
4. Ти сама у цьому винна
Звинувачення – це найгірше, що можна сказати людині, яка погано почувається. Це називається віктимблеймінг, і така "підтримка" дуже токсична. Ці слова можуть надовго закріпити у людині думку, що вона погана, і з проблемами їй ніхто ніколи не допоможе. Не потрібно добивати лежачого.
Ні в якому разі не звинувачуйте людину / Фото freepik
5. Просто лягай поспи/ у мене є класний спеціаліст…
Одним словом – непрошені поради. Корисні на вашу думку поради потрібно давати лише тоді, коли людина про це просить. Можливо, людина прийшла лише виговоритись, і не готова дзвонити вашому "найкращому лікарю" прямо зараз? Пройде час і вона вирішить: просити у вас поради чи розв'язувати проблеми самій. Коли ви нав'язуєте співрозмовнику певні дії, ви показуєте, що він нездатний керувати своїм життям, а лише ви знаєте, як краще.
6. Зі мною такого ніколи не було
Якщо з вами такого ніколи не ставалось, це не означає, що цього не може бути з іншими. Ці слова звучать дуже зверхньо і складається враження, що ви хочете самоствердитись за рахунок людини, якій зараз погано.
Як краще підтримати
Дайте зрозуміти людині, що ви її чуєте і розумієте. Це можна зробити різними способами.
Дайте людині зрозуміти, що вона не самотня / Фото freepik
- У нас не завжди є ресурси на те, щоб підтримувати когось. Тому краще побути поруч пів години, щиро співчуваючи людині, аніж фальшиво підтримувати цілий день. З часом ви й самі почнете дратуватись, а це точно ніяк не допоможе близькій людині.
- Будьте поруч. Зовсім не обов'язково відразу давати поради чи словесно давати підтримку. Ви можете просто вислухати: кивайте, підтакувати, ставте короткі запитання. Не давайте оцінку подіям чи ситуаціям. Доречними буде казати: "Я тебе розумію", "Співчуваю", "Мені шкода, що так трапилось".
- Запитайте: "Чим я можу тобі допомогти?", "Чи потрібна моя допомога?"
- Дайте людині змогу прислухатись до власних почуттів і запитайте "Як ти себе почуваєш?". Це питання може творити справжні дива.
- Тримайте зв'язок з цією людиною і періодично запитуйте, як вона себе почуває. Іншим важливо знати, що вони не самі.
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