Когда человек сталкивается с проблемой или тяжелой утратой, она ищет поддержки у родных людей. Однако под видом сочувствия часто скрываются непрошеные советы, обвинения или осуждения.

В сложной ситуации важно дать близкому человеку понять, что он не один, и самое главное – не наговорить лишнего. Рассказываем, за какие слова ваши родные скажут вам "спасибо", а какие только сделают хуже. Их лучше никогда не говорить человеку в беде.

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Какие слова лучше не говорить

1. Соберись!

Может показаться, что слова вроде "Не раскисай", "Крепись" и т.д. должны подбодрить человека. На самом деле он хочет с кем-то поделиться своей проблемой, расслабиться и чувствовать себя лучше. А этими словами вы даете понять, что он должна справляться со своими переживаниями сам, и ему никто не поможет.

2. Другим еще хуже, чем тебе

Не нужно рассказывать человеку, что у кого-то произошел такой же случай или еще хуже. Так вы не только обесцениваете чувства другого человека, но и нагоняет больше паники. И возгласы "Какой ужас!" тоже не помогут – вы только нагружаете того, кому и так плохо, своими эмоциями.

Сравнение ничем не помогут / Фото freepik

3. Ты права, он настоящий дурак

Подруга поссорилась с парнем и пришла к вам за поддержкой? Не спешите также негативно высказываться в его сторону. Вашей подруге и так плохо: ей сделала больно человек, которого она любит. И когда вы говорите "Он такой дурак!" или даже "Теперь точно нужно его бросать", то только подтверждаете ее опасения и делаете хуже.

4. Ты сама в этом виновата

Обвинение – это худшее, что можно сказать человеку, который плохо себя чувствует. Это называется виктимблейминг, и такая "поддержка" очень токсична. Эти слова могут надолго закрепить в человеке мнение, что он плохой, и с проблемами ему никто никогда не поможет. Не нужно добивать лежачего.

Ни в коем случае не вините человека / Фото freepik

5. Просто поспи / у меня есть классный специалист …

Одним словом – непрошеные советы. Полезные по вашему мнению советы нужно давать только тогда, когда человек об этом просит. Возможно, он пришел только выговориться, и не готов звонить вашему "лучшем врачу" прямо сейчас? Пройдет время, и человек решит: просить у вас совета или решать проблемы самой. Когда вы навязываете собеседнику определенные действия, вы показываете, что он способен управлять своей жизнью, а только вы знаете, как лучше.

6. Со мной такого никогда не было

Если с вами такого никогда не случалось, это не значит, что этого не может быть с другими. Эти слова звучат очень свысока и создается впечатление, что вы хотите самоутвердиться за счет человека, которому сейчас плохо.

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Как лучше поддержать

Дайте понять человеку, что вы его слышите и понимаете. Это можно сделать различными способами.

Дайте человеку понять, что он не одинок / Фото freepik