6 способів подолати стрес на роботі: прості техніки, які займуть менш як 2 хвилини

Навіть улюблена робота може з часом виснажувати. Велика кількість завдань, оперативність та вимоги змушують постійно хвилюватись та жити у стресі. Повернути собі рівновагу та спокій просто на робочому місці можна за допомогою спеціальних технік.

Спробуйте ці кілька швидких вправ від психологині Одрі Танг, щоб подолати тривожність та стрес навіть безпосередньо за офісним столом. Вони не займуть багато часу, та дадуть вашому мозку відпочити, перезавантажитись і спокійно налаштуватись на робочі завдання.

Актуально Спогади про літо: ігристі вина SHABO Special Edition і сезонні фрукти

Рахуємо до 1

Це класична техніка, щоб заземлитись і відчути тверду опору під ногами, якщо з якоїсь причини на вас нахлинула паніка, до прикладу, перед важливим виступом. Спробуйте відкинути думки та зосередитись на тому, що вас оточує. Чітко виділіть:

5 речей, які ви можете побачити (шафа, двері, вазон)

4 звуки навколо вас (розмова, машина за вікном)

3 речі, до яких можна доторкнутися (ручка, календар)

2 речі, які можна понюхати (запах квітів на столі, нового паперу)

1 річ, яку можна скуштувати (яблуко на столі)

Відволікайтесь від роботи та зосереджуйтесь на речах навколо / Фото Unsplash

Подяка + розтяжка

Цікаве поєднання, яке корисне для психологічного і фізичного здоров'я, особливо для тих, хто по кілька годин проводить сидячи за столом.

Максимально витягніть руки вперед і подумайте про одну річ, за яку ви вдячні сьогоднішньому дню.

Далі максимально витягніть вперед ноги й подумайте про річ, яку ви чекаєте сьогодні понад усе.

Ця вправа дає можливість не тільки зосередитись на моменті, а й виправити поставу.

Заглиблюйтесь у свої успіхи

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Коли проєкт ніяк не просувається вперед або ніяк не виходить зробити завдання, легко розчаруватись і опустити руки. У цьому випадку психологиня радить пригадати всі свої успіхи у житті, якими ви пишаєтесь. Візуалізуйте собі ці радісні події до дрібниць, уявіть кольори, запахи, погоду у той день, що ви відчували.

Тоді пригадайте успіхи за останній тиждень, навіть якщо вони здаються вам незначними. Зробіть цей спогад таким же яскравим.

Ця вправа допомагає повернути собі впевненість. Коли ви думаєте про те, чого ви досягли в минулому, то нагадуєте собі постійно прагнути до успіхів – навіть маленьких,

– пояснює Одрі Танг

Подякуйте колезі

Якщо немає звідки взятись хорошим новинам, створіть радісний момент самі. "Навіть якщо вам зараз важко, зосередьтесь на людині, яка щось змінила для вас, допомогла і подякуйте їй", – каже психологиня. Піднімаючи настрій комусь, ви створюєте позитивну енергію і для себе.

Подякуйте колезі за спільну роботу чи допомогу / Фото Pexels

Створіть свій "архів позитиву"

Візьміть собі за звичку робити скриншоти будь-яких позитивних робочих моментів та зберігати їх у папку: похвала він начальника, подяка від колеги тощо. Або ж записувати такі слова в окремий документ.

Коли вам буде сумно, чи ви почуватиметесь пригніченими, просто відкривайте цей архів і нагадуйте собі, що ви насправді добре виконуєте свою роботу.

Цікаво Як зрозуміти, що з вами фліртують: 10 неочевидних ознак

Втішайте себе самі

Наш внутрішній критик може добряче зіпсувати настрій. Та час перервати цей негативний внутрішній монолог і попіклуватись про себе.

Висловлюйте співчуття до себе: "Я знаю, що це важко", "Я розумію, як це неприємно". Дозволивши відчувати собі такі негативні емоції як смуток, гнів чи розчарування, ви зможете зменшити їх інтенсивність і дати собі простір для більш позитивних думок.