Поведінка людини, яка вам подобається, часом може збивати з пантелику: він просто мило спілкується чи вже фліртує, відволікся на щось чи ігнорує? Розібравшись у цьому, ви зможете відповісти взаємністю, відкрити двері до цікавого спілкування і, можливо, нових стосунків, вважає клінічний психолог Крістофер Барнс. Без цього легко упустити свій шанс.

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Ось кілька перевірених ознак, які видають флірт та приховану симпатію навіть у поведінці найбільш сором'язливої людини.

1. При вас його поведінка змінюється

Людина необов'язково має відкрито фліртувати з вами, та варто звернути увагу, чи людина не стала поводитись інакше останнім часом. Більше говорить при вас, жартує чи сміється? А може у вашій присутності червоніє, хвилюється чи замовкає? Це також може бути своєрідним проявом симпатії.

2. Рухи видають знервованість

Під час розмови людина ніяк не може покинути крутити келих чи торкатись волосся? Не пропускайте таких знаків, це означає, що ви його схвилювали та змусили нервуватись. Особливо це стосується сором'язливих людей.

3. Тримає зоровий контакт

Що може бути більш інтимно та спокусливо, ніж просто прямо дивитись людині в очі? "Зацікавлена вами людина буде посміхатись та тримати зоровий контакт довше, ніж зазвичай", – зазначає експертка зі стосунків Сара Кернолес.

4. Завжди сміється з ваших жартів

Пригадайте, жарти коханої людини завжди здаються неймовірно кумедними, навіть коли в інших вони не викликають реакції. Людина, яка щиро сміється навіть з ваших не надто вдалих жартів, може так виказувати свою симпатію – це ще одна ознака флірту.

Сміх також може бути одним зі способів фліртувати / Фото Unsplash

5. Намагається бути поруч

Коли нам хтось подобається, ми намагаємось постійно траплятись цій людині на очі та опинятись якомога ближче до неї. Тож якщо на вечірці ви постійно будете наштовхуватись на одного й того ж хлопця, можливо, варто придивитись до нього ближче.

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6. Не може зупинитись посміхатись

Звісно, посмішка може бути й простою ввічливістю, та це все ще найсміливіший спосіб сказати: "Дивись, ти мені подобаєшся". Тож якщо вам здається, що об'єкт вашої симпатії постійно вам посміхається, можливо, вам не просто здається.

7. Не відволікається під час спілкування

Багато людей під час розмови звикли перевіряти повідомлення у соцмережах, пошту або думати про щось своє. Та якщо об'єкти симпатії не відволікається на телефон, не дивиться на годинник і повністю зосереджений на розмові – це хороший знак.

Якщо людина приділяє всю увагу вам, значить, ви їй подобаєтесь / Фото Pexels

8. Активний у соцмережах

Ні, не на своїй сторінці, а на вашій: "Людина постійно ставить вподобайки на вашій сторінці чи коментує фото й дописи? Ймовірно, вона вами цікавиться. Якщо хтось находить час, щоб передивитись все, що ви публікуєте, це точно щось більше, ніж здається на перший погляд", – каже лайф-коуч Джая Джая Майра.

9. Ставить багато запитань

Монолог про себе та свої проблеми важко назвати фліртом. Якщо новий знайомий ставить багато запитань і щиро вслухається у відповідь, то, скоріше за все, людина хоче більше про вас дізнатись, а значить – ви йому симпатичні.

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10. Тіло розвернуте до вас

Все ще сумніваєтесь? Ще один спосіб – поглянути на положення тіла. Повернуті у вашу сторону коліна з великою ймовірністю говорять про те, що ви цікаві цій людині навіть на підсвідомому рівні, переконана експертка зі стосунків С'юзан Голічіч.