Поведение человека, который вам нравится, может иногда сбивать с толку: он просто мило общается или уже флиртует, отвлекся на что-то или игнорирует? Разобравшись в этом, вы сможете ответить взаимностью, открыть двери к интересному общению и, возможно, новым отношениям, считает клинический психолог Кристофер Барнс . Без этого легко упустить свой шанс.

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Вот несколько проверенных признаков, которые выдают флирт и скрытую симпатию даже в поведении самого застенчивой человека.

1. При вас его поведение меняется

Человек необязательно должен открыто флиртовать с вами, но стоит обратить внимание, не стали ли он вести себя иначе в последнее время. Больше говорит при вас, шутит или смеется? А может в вашем присутствии краснеет, волнуется или замолкает? Это также может быть своеобразным проявлением симпатии.

2. Движения выдают нервозность

Во время разговора человек никак не может бросить крутить бокал или касаться волос? Не упустите таких знаков, это означает, что вы его взволновали и заставили нервничать. Особенно это касается застенчивых людей.

3. Держит зрительный контакт

Что может быть более интимно и соблазнительно, чем просто прямо смотреть человеку в глаза? "Заинтересованный вами человек будет улыбаться и держать зрительный контакт дольше, чем обычно", – отмечает эксперт по отношениям Сара Кернолес.

4. Всегда смеется над вашими шутками

Вспомните, шутки любимого человека всегда кажутся невероятно смешными, даже когда у других они не вызывают реакции. Человек, который искренне смеется даже над вашими не слишком удачными шутками , может так выражать свою симпатию – это еще один признак флирта.

Смех также может быть одним из способов флиртовать / Фото Unsplash

5. Пытается быть рядом

Когда нам кто-то нравится, мы стараемся постоянно попадаться этому человеку на глаза и оказываться как можно ближе к нему. Поэтому если на вечеринке вы постоянно будете наталкиваться на одного и того же парня, возможно, стоит присмотреться к нему поближе.

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6. Не может остановиться улыбаться

Конечно, улыбка может быть и простой вежливостью, и это все еще самый смелый способ сказать: "Смотри, ты мне нравишься". Поэтому если вам кажется, что объект вашей симпатии постоянно вам улыбается, возможно, не просто кажется.

7. Не отвлекается во время общения

Многие люди во время разговора привыкли проверять сообщения в соцсетях, почту или думать о чем-то своем. Но если объект симпатии не отвлекается на телефон, не смотрит на часы и полностью сосредоточен на разговоре – это хороший знак.

Если человек уделяет все внимание вам, значит, вы ему нравитесь / Фото Pexels

8. Активен в соцсетях

Нет, не на своей странице, а на вашей: "Человек постоянно ставит лайки на странице или комментирует фото и посты? Вероятно, он вами интересуется. Если кто-то находит время, чтобы пересмотреть все, что вы публикуете, это точно нечто большее, чем кажется на первый взгляд", – говорит лайф-коуч Джая Джая Майра.

9. Задает много вопросов

Монолог о себе и своих проблемах трудно назвать флиртом. Если новый знакомый задает много вопросов и искренне вслушивается в ответ, то, скорее всего, человек хочет больше о вас узнать , а значит – вы ему симпатичны.

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10. Тело развёрнуто к вам