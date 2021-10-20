6 способов справиться со стрессом на работе: простые техники, которые займут менее 2 минут

Даже любимая работа может со временем истощать. Большое количество задач, оперативность и требования заставляют постоянно волноваться и жить в стрессе. Вернуть себе равновесие и спокойствие прямо на рабочем месте можно с помощью специальных техник.

Попробуйте несколько быстрых упражнений от психолога Одри Танг, чтобы преодолеть тревожность и стресс даже за офисным столом. Они не займут много времени, но дадут вашему мозгу отдохнуть, перезагрузиться и спокойно настроиться на рабочие задачи.

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Считаем до 1

Это классическая техника, чтобы заземлиться и почувствовать твердую опору под ногами, если по какой-то причине на вас нахлынула паника, к примеру, перед важным выступлением. Попробуйте отбросить мысли и сосредоточиться на том, что вас окружает. Четко выделите:

5 вещей, которые вы можете увидеть (шкаф, двери, вазон)

4 звука вокруг вас (разговор, машина за окном)

3 вещи, к которым можно прикоснуться (ручка, календарь)

2 вещи, которые можно понюхать (запах цветов на столе, новой бумаги)

1 вещь, которую можно попробовать (яблоко на столе)

Отвлекайтесь от работы и сосредоточивайтесь на вещах вокруг / Фото Unsplash

Благодарность + растяжка

Интересное сочетание, которое полезно для психологического и физического здоровья, особенно тем, кто по несколько часов проводит сидя за столом.

Максимально вытяните руки вперед и подумайте об одной вещи, за которую вы благодарны сегодняшнему дню.

Далее максимально вытяните вперед ноги и подумайте о вещи, которую вы ждете сегодня больше всего.

Это упражнение дает возможность не только сосредоточиться на моменте, но и исправить осанку.

Углубляйтесь в свои успехи

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Когда проект никак не продвигается вперед или не получается сделать задачи, легко разочароваться и опустить руки. В этом случае психолог советует вспомнить все свои успехи в жизни, которыми вы гордитесь. Визуализируйте себе эти радостные события до мелочей, представьте цвета, запахи, погоду в тот день, что вы чувствовали.

Тогда вспомните успехи за последнюю неделю, даже если они кажутся вам незначительными. Сделайте это воспоминание таким же ярким.

Это упражнение помогает вернуть себе уверенность. Когда вы думаете о том, чего вы достигли в прошлом, то напоминаете себе постоянно стремиться к успехам – даже маленьким,

– объясняет Одри Танг

Поблагодарите коллегу

Если неоткуда взяться хорошим новостям, создайте радостный момент сами. "Даже если вам сейчас тяжело, сосредоточьтесь на человеке, который что-то изменила для вас, помог и поблагодарите его", – говорит психолог. Поднимая настроение кому-то, вы создаете положительную энергию и для себя.

Поблагодарите коллегу за совместную работу или помощь / Фото Pexels

Создайте свой "архив позитива"

Возьмите себе за привычку делать скриншоты любых положительных рабочих моментов и сохранять их в папку: похвала он начальника, благодарность от коллеги и тому подобное. Или записывайте такие слова в отдельный документ.

Когда вам грустно, или вы будете чувствовать себя подавленными, просто открывайте этот архив и напоминайте себе, что вы на самом деле хорошо выполняете свою работу.

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Утешайте себя сами

Наш внутренний критик может сильно испортить настроение. Но время прервать этот негативный внутренний монолог и позаботиться о себе.

Выражайте сочувствие к себе: "Я знаю, что это трудно", "Я понимаю, как это неприятно". Позволив себе чувствовать такие отрицательные эмоции как грусть, гнев или разочарование, вы сможете уменьшить их интенсивность и дать себе пространство для более позитивных мыслей.