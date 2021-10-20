Попробуйте несколько быстрых упражнений от психолога Одри Танг , чтобы преодолеть тревожность и стресс даже за офисным столом. Они не займут много времени, но дадут вашему мозгу отдохнуть, перезагрузиться и спокойно настроиться на рабочие задачи.

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Считаем до 1

Это классическая техника, чтобы заземлиться и почувствовать твердую опору под ногами, если по какой-то причине на вас нахлынула паника, к примеру, перед важным выступлением. Попробуйте отбросить мысли и сосредоточиться на том, что вас окружает. Четко выделите:

5 вещей, которые вы можете увидеть (шкаф, двери, вазон)

4 звука вокруг вас (разговор, машина за окном)

3 вещи, к которым можно прикоснуться (ручка, календарь)

2 вещи, которые можно понюхать (запах цветов на столе, новой бумаги)

1 вещь, которую можно попробовать (яблоко на столе)

Отвлекайтесь от работы и сосредоточивайтесь на вещах вокруг / Фото Unsplash

Благодарность + растяжка

Интересное сочетание, которое полезно для психологического и физического здоровья , особенно тем, кто по несколько часов проводит сидя за столом.

Максимально вытяните руки вперед и подумайте об одной вещи, за которую вы благодарны сегодняшнему дню.

Далее максимально вытяните вперед ноги и подумайте о вещи, которую вы ждете сегодня больше всего.

Это упражнение дает возможность не только сосредоточиться на моменте, но и исправить осанку.

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Углубляйтесь в свои успехи

Когда проект никак не продвигается вперед или не получается сделать задачи, легко разочароваться и опустить руки. В этом случае психолог советует вспомнить все свои успехи в жизни, которыми вы гордитесь. Визуализируйте себе эти радостные события до мелочей, представьте цвета, запахи, погоду в тот день, что вы чувствовали.

Тогда вспомните успехи за последнюю неделю , даже если они кажутся вам незначительными. Сделайте это воспоминание таким же ярким.

Это упражнение помогает вернуть себе уверенность. Когда вы думаете о том, чего вы достигли в прошлом, то напоминаете себе постоянно стремиться к успехам – даже маленьким,

– объясняет Одри Танг

Поблагодарите коллегу

Если неоткуда взяться хорошим новостям, создайте радостный момент сами. "Даже если вам сейчас тяжело, сосредоточьтесь на человеке, который что-то изменила для вас, помог и поблагодарите его", – говорит психолог. Поднимая настроение кому-то, вы создаете положительную энергию и для себя.

Поблагодарите коллегу за совместную работу или помощь / Фото Pexels

Создайте свой "архив позитива"

Возьмите себе за привычку делать скриншоты любых положительных рабочих моментов и сохранять их в папку: похвала он начальника, благодарность от коллеги и тому подобное. Или записывайте такие слова в отдельный документ.

Когда вам грустно, или вы будете чувствовать себя подавленными, просто открывайте этот архив и напоминайте себе, что вы на самом деле хорошо выполняете свою работу.

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Утешайте себя сами

Наш внутренний критик может сильно испортить настроение. Но время прервать этот негативный внутренний монолог и позаботиться о себе.