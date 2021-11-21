64 роки разом: пенсіонерка усе життя їздить на одній машині, яка виглядає, як нова

Багато водіїв мають теплі почуття до своїх авто. Літня жінка на ім’я Грейс не стала винятком – американка не розлучається зі своїм Chevrolet з 1957 року. Попри все, машина виглядає ідеально – пенсіонерка ретельно доглядає за нею.

Це авто – єдине в житті Грейс Брегер. Вона купила його аж у 1957 році, і досі не змінила машину.

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Брегер купила авто за 2250 доларів. Нині ця машина коштує понад 60 тисяч доларів.

Яка марка в автомобіля Машина Брегер – це Машина Брегер – це Chevrolet Bel Air 1957 року випуску. На момент випуску авто було популярним серед драг-рейсерів – людей, які влаштовували перегони на короткі дистанції. Нині ця модель популярна серед колекціонерів.

Хоч раритетний Chevrolet – затребувана колекційна модель, 90-річна жінка не тримає його заради статусу. Брегер просто щиро любить свою машину та не збирається міняти її на щось новіше.

Я вирішила їздити на машині всі ці роки, тому що не мала причин від неї відмовлятися. У мене з нею не було серйозних проблем,

– розповіла Грейс.

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Раніше жінка використовувала машину для довгих подорожей, та зараз вже не так багато їздить. Машина пенсіонерки чудово збереглася – авто виглядає, ніби його щойно забрали з салону. Грейс розповіла, що звикла дуже обережно ставитися до своїх речей.

Мене виховували під час депресії, і ми навчилися піклуватися про речі. Я думаю, що це вплинуло на те, що я все ще маю цей автомобіль цілим та неушкодженим,

– зазначила Брегер.

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