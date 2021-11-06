Кіт Толлі, який помер 5 років тому, став прототипом для створення надзвичайних топіаріїв.
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Чудові світлини створює 75-річний художник Річард Сондерс, який вшановує пам’ять свого покійного вихованця.
Що таке топіаріїТопіаріями називають садівниче мистецтво оформлення кущів та дерев. Рослинам надають геометричні форми або інші фігури. Топіарії з’явилися ще у Стародавній Греції, коли скульптори та дизайнери змагались за те, чий садовий комплекс буде вишуканішим. Вважається, що першим прикладом топіаріїв були Сади Семіраміди – одне з 7 чудес світу.
Художник створює чудові садові скульптури / Фото з фейсбуку Сондерса
Сондерс працює у цій техніці, проте не так, як ви могли подумати. 20 років тому чоловік опанував Photoshop та почав втілювати у життя ідею чарівних топіаріїв. Головною моделлю став кіт художника – пухнастий Толлі, який ще тоді був живий.
Спочатку я це робив просто для розваги. Я сфотографував на території історичного будинку величезний топіарій, і мені спало на думку, що я можу досить легко сфотографувати Толлі в положенні, яке відповідає формі кущів,
– розповів Сондерс.
Кіт Толлі, який став прототипом "Кота Топіарія" / Фото з фейсбуку Сондерса
Першим зображенням топіарного котика митець поділився у Flikr, але його було поширено в інтернеті без дозволу власника. Лише після статті ВВС, яка висвітлювала творчість художника, Сондерс отримав визнання та популярність.
Одне із зображень, на якому кіт-топіарій п’є з озера в Пейншілл-парку, набрало понад 3 мільйони переглядів на моїй сторінці у Facebook, а сайт "Topiary Cat" ліг через гігабайти переглядів,
– зазначив митець.
У 2016 році кіт Толлі помер. Проте він далі живе у творіннях Сондерса, які стають дедалі складнішими. Художник починає з фотографії, яку робить сам, а потім в цифровому вигляді редагує світлину, щоб створити свої фантастичні сцени.
Роботи митця присвячені померлому Толлі / Колаж 24 каналу з фото з фейсбуку Сондерса
Час від часу топіарного Толлі митець зображає з друзями. Компаньйоном пухнастика став 4-річний кіт Джордж.
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Незабаром Сондерс планує випустити короткий фантастичний роман, заснований на пригодах кота Толлі. Назвати книгу художник вирішив просто і лаконічно – "Кіт Топіарій".
Художник працює над складнішими композиціями "Кота Топіарія" / Фото з фейсбуку Сондерса