Кіт Толлі, який помер 5 років тому, став прототипом для створення надзвичайних топіаріїв.

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Чудові світлини створює 75-річний художник Річард Сондерс, який вшановує пам’ять свого покійного вихованця.

Що таке топіарії Топіаріями називають садівниче мистецтво оформлення кущів та дерев. Рослинам надають геометричні форми або інші фігури. Топіарії з’явилися ще у Стародавній Греції, коли скульптори та дизайнери змагались за те, чий садовий комплекс буде вишуканішим. Вважається, що першим прикладом топіаріїв були Сади Семіраміди – одне з 7 чудес світу.

Художник створює чудові садові скульптури / Фото з фейсбуку Сондерса

Сондерс працює у цій техніці, проте не так, як ви могли подумати. 20 років тому чоловік опанував Photoshop та почав втілювати у життя ідею чарівних топіаріїв. Головною моделлю став кіт художника – пухнастий Толлі, який ще тоді був живий.

Спочатку я це робив просто для розваги. Я сфотографував на території історичного будинку величезний топіарій, і мені спало на думку, що я можу досить легко сфотографувати Толлі в положенні, яке відповідає формі кущів,

– розповів Сондерс.

Кіт Толлі, який став прототипом "Кота Топіарія" / Фото з фейсбуку Сондерса

Першим зображенням топіарного котика митець поділився у Flikr, але його було поширено в інтернеті без дозволу власника. Лише після статті ВВС, яка висвітлювала творчість художника, Сондерс отримав визнання та популярність.

Одне із зображень, на якому кіт-топіарій п’є з озера в Пейншілл-парку, набрало понад 3 мільйони переглядів на моїй сторінці у Facebook, а сайт "Topiary Cat" ліг через гігабайти переглядів,

– зазначив митець.

У 2016 році кіт Толлі помер. Проте він далі живе у творіннях Сондерса, які стають дедалі складнішими. Художник починає з фотографії, яку робить сам, а потім в цифровому вигляді редагує світлину, щоб створити свої фантастичні сцени.

Роботи митця присвячені померлому Толлі / Колаж 24 каналу з фото з фейсбуку Сондерса

Час від часу топіарного Толлі митець зображає з друзями. Компаньйоном пухнастика став 4-річний кіт Джордж.

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Незабаром Сондерс планує випустити короткий фантастичний роман, заснований на пригодах кота Толлі. Назвати книгу художник вирішив просто і лаконічно – "Кіт Топіарій".

Художник працює над складнішими композиціями "Кота Топіарія" / Фото з фейсбуку Сондерса