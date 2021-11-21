Это авто – единственное в жизни Грейс Брегер. Она купила его аж в 1957 году, и до сих пор не сменила машину.

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Брегер купила авто за 2250 долларов. Сейчас эта машина стоит более 60 тысяч долларов.

Какая марка у автомобиля Машина Брегер – это Машина Брегер – это Chevrolet Bel Air 1957 года выпуска. На момент выпуска авто было популярным среди драг-рейсеров – людей, которые устраивали гонки на короткие дистанции. Сейчас эта модель популярна среди коллекционеров.

Хоть раритетный Chevrolet – востребованная коллекционная модель, 90-летняя женщина не держит его ради статуса. Брегер просто искренне любит свою машину и не собирается менять ее на что-то поновее.

Я решила ездить на машине все эти годы, потому что не было причин от нее отказываться. У меня с ней не было серьезных проблем,

– рассказала Грейс.

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Раньше женщина использовала машину для долгих путешествий, но сейчас уже не так много ездит. Машина пенсионерки прекрасно сохранилась – авто выглядит, будто его только что забрали из салона. Грейс рассказала, что привыкла очень осторожно относиться к своим вещам.

Меня воспитывали во время депрессии, и мы научились заботиться о вещах. Я думаю, что это повлияло на то, что у меня все еще сохранился этот автомобиль целым и невредимым,

– отметила Брегер.

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