Максвелл каже, що лише в 49 років вона справді навчилася покращувати тіло за допомогою фітнесу. Зараз вона у своїй найкращій формі за все життя і ділиться типовою помилкою, яку вона бачить у людей віком від 40 років у спортзалі, а також чотирма вправами, які можуть значно змінити вигляд і самопочуття.

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Помилка, яку роблять люди старше 40 років у спортзалі

Леслі Максвелл завжди цікавилася здоров’ям і провела свою молодість, займаючись кардіотренуваннями, зокрема аеробікою, яка була популярна у 80-х і 90-х роках. І хоча ці вправи, безсумнівно, корисні для здоров’я, жінка каже, що лише коли почала силові тренування у віці 49 років, вона по-справжньому помітила зміни у своєму тілі.

Побачивши, що її тіло стає більш підтягнутим, вона вирішила вивести свої силові тренування на наступний рівень і почала брати участь у змаганнях з важкої атлетики. На сьогодні жінка взяла участь у понад 30 змаганнях і це надихнуло її стати особистим тренером, щоб передати свої знання іншим. Наразі Леслі працює з клієнтами понад 15 років та спеціалізується на навчанні дорослих від 40 років.

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За її словами, найбільшою помилкою, яку вона бачить у людей старше 40 років, є заняття лише кардіотренуваннями. Леслі Максвелл наголошує, що силові тренування мають вирішальне значення й обмежуватися лише кардіо не варто.

Якщо ви зосереджуєтесь лише на схудненні, ви в кінцевому підсумку втрачаєте м'язи разом із жиром. М'язи – це те, що підтримує скелет і надає гарну форму,

– пояснює вона, додаючи, що силові тренування допомагають запобігти втраті м'язів.

Тренерка зауважує, що силові тренування також зміцнюють кістки, що особливо важливо для людей старше 40 років, оскільки ризик розвитку остеопорозу зростає з віком.

Водночас Максвелл розуміє, що перехід до тренажерного залу, де займається важкою атлетикою, може лякати, тож рекомендує кілька простих силових тренувань.

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З яких силових тренувань почати

Серед простих вправ, які рекомендує тренерка, є присідання, випади, віджимання від стіни та веслування або бічні тяги.

Максвелл каже, що їй подобаються присідання, тому що це функціональний рух. Коли ми сідаємо і встаємо, ми, по суті, виконуємо присідання. Крім того, цю вправу можна виконувати зі штангою або гантелями – залежно від того, що зручніше.

Випади ж – це ще один рух, який більшість людей робить природним чином протягом дня. І корисний він не лише для ніг, а й загалом для всього тіла.

Натомість віджимання від стіни, за словами Леслі, зміцнюють верхню частину тіла та тулуб, що робить вправу чудовим силовим тренуванням.

Водночас веслування або бічні тяги поєднують в собі кардіотренування та силові тренування, зміцнюючи верхню частину тіла та тулуб без навантаження на суглоби.

Загалом Леслі Максвелл рекомендує виконувати ці силові вправи чотири рази на тиждень. Жінка обіцяє, що завдяки цьому з часом вдасться побачити та відчути зміни тіла.