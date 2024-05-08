Максвелл говорит, что только в 49 лет она действительно научилась улучшать тело с помощью фитнеса. Сейчас она в своей лучшей форме за всю жизнь и делится типичной ошибкой, которую она видит у людей в возрасте от 40 лет в спортзале, а также четырьмя упражнениями, которые могут значительно изменить вид и самочувствие.

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Ошибка, которую делают люди старше 40 лет в спортзале

Лесли Максвелл всегда интересовалась здоровьем и провела свою молодость, занимаясь кардиотренировками, в частности аэробикой, которая была популярна в 80-х и 90-х годах. И хотя эти упражнения, несомненно, полезны для здоровья, женщина говорит, что только когда начала силовые тренировки в возрасте 49 лет, она по-настоящему заметила изменения в своем теле.

Увидев, что ее тело становится более подтянутым, она решила вывести свои силовые тренировки на следующий уровень и начала участвовать в соревнованиях по тяжелой атлетике. На сегодня женщина приняла участие в более 30 соревнованиях и это вдохновило ее стать личным тренером, чтобы передать свои знания другим. Сейчас Лесли работает с клиентами более 15 лет и специализируется на обучении взрослых от 40 лет.

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Если вы сосредотачиваетесь только на похудении, вы в конечном итоге теряете мышцы вместе с жиром. Мышцы – это то, что поддерживает скелет и придает хорошую форму,

– объясняет она, добавляя, что силовые тренировки помогают предотвратить потерю мышц.

Тренер замечает, что силовые тренировки также укрепляют кости, что особенно важно для людей старше 40 лет, поскольку риск развития остеопороза возрастает с возрастом.

В то же время Максвелл понимает, что переход в тренажерный зал, где занимается тяжелой атлетикой, может пугать, поэтому рекомендует несколько простых силовых тренировок.

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С каких силовых тренировок начать

Среди простых упражнений, которые рекомендует тренер, есть приседания, выпады, отжимания от стены и гребля или боковые тяги.

Максвелл говорит, что ей нравятся приседания, потому что это функциональное движение. Когда мы присаживаемся и встаем, мы, по сути, выполняем приседания. Кроме того, это упражнение можно выполнять со штангой или гантелями – в зависимости от того, что удобнее.

Выпады же – это еще одно движение, которое большинство людей делает естественным образом в течение дня. И полезен он не только для ног, но и в целом для всего тела.

Зато отжимания от стены, по словам Лесли, укрепляют верхнюю часть тела и туловище, что делает упражнение замечательной силовой тренировкой.

В то же время гребля или боковые тяги сочетают в себе кардиотренировки и силовые тренировки, укрепляя верхнюю часть тела и туловище без нагрузки на суставы.

В общем Лесли Максвелл рекомендует выполнять эти силовые упражнения четыре раза в неделю. Женщина обещает, что благодаря этому со временем удастся увидеть и почувствовать изменения тела.