Молода наречена із Кіпру точно запам’ятає власне весілля. Вона одружилася в найдовшій у світі фаті, довжина якої – понад 692 метри. Це новий рекорд Гіннесса! Відео із церемонії – у кінці матеріалу.

Кіпріотка Марія Параскева ще з юності мріяла про цю особливу затію. Вона буквально хотіла стати світовою рекордсменкою.

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Коли я була маленькою, то мріяла потрапити у Книгу рекордів Гіннесса через найдовшу у світі весільну фату, – розповідає Марія.

Дівчина не відмовилася від своєї мрії і змогла її реалізувати. Для цього вона замовила 7 тисяч метрів тканини, яку готували до весілля аж три місяці.

Цілком зрозуміло, чому така робота зайняла стільки часу. Весільна фата була завдовжки в понад 692 метри. Це можна порівняти із 63 футбольними полями.

Це все – одна й та сама фата / скриншот з відео Guinness World Records

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Щоб експерти змогли зафіксувати світовий рекорд, усю фату потрібно було розстелити у довжину. Для цього задіяли 30 людей, які аж 6 годин виконували цю роботу.

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Хоч і дитяча мрія жінки збулася, але не всі зрозуміли таке досить специфічне бажання. Під відео, яку опублікували в інстаграмі Guinness World Records, можна знайти як позитивні, так і досить негативні коментарі. Ось найпопулярніші реакції: