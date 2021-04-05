Молодая невеста с Кипра точно запомнит собственную свадьбу. Она вышла замуж в невероятной фате, длина которой – более 692 метров. Это новый рекорд Гиннесса! Видео с церемонии – в конце материала.

Киприотка Мария Параскева еще с юности мечтала об этой особой затее. Она буквально хотела стать мировой рекордсменкой.

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Когда я была маленькой, то мечтала попасть в Книгу рекордов Гиннесса за самую длинную в мире фату, – рассказывает Мария.

Девушка не отказалась от своей мечты и смогла ее реализовать. Для этого она заказала 7 тысяч метров ткани, которую готовили к свадьбе аж три месяца.

Вполне понятно, почему такая работа заняла столько времени. Свадебная фата была длиной в более 692 метров. Это можно сравнить с 63 футбольными полями.

На фото – одна и та же фата / скриншот из видео Guinness World Records

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Чтобы эксперты смогли зафиксировать мировой рекорд, всю фату нужно было расстелить в длину. Для этого задействовали 30 человек, которые 6 часов выполняли эту работу.

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Хотя и детская мечта женщины сбылась, но не все поняли такое довольно специфическое желание. В видео, которое опубликовали в инстаграме Guinness World Records, можно найти как положительные, так и весьма негативные комментарии. Вот самые популярные реакции: