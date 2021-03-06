Для теплих вихідних: 7 легких фільмів, які створюють весняний настрій

Джерело:телеграм-канал "Big Bookowski"
Весна – це час пробувати нове, наважуватись на доленосні рішення, кохати та радіти сонечку. А з цими фільмами на душі відразу стає тепліше, адже хороше кіно здатне створити особливий настрій та неабияк надихнути.
Вирушайте у Нью-Йорк 70-х років, Францію 18 століття чи до запашних квіткових полів. Насолодіться цими зворушливими, смішними та атмосферними фільмами, щоб налаштуватись на весняні зміни та просто підняти собі настрій.
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Рейтинг на IMDb: 8,0
Акторський склад: Еван МакГрегор, Альберт Фінні, Джессіка Ленг, Денні Де Віто, Хелена Бонем-Картер
Чарівне та добре кіно Тіма Бертона, одне з найкращих у його кар'єрі. У центрі історії хлопчик Вілл, у якого нещодавно помер батько. Він хоче дізнатись якомога більше про життя свого батька, і згадує усі ті неймовірні історії, які він йому розповідав. Чого тільки варта зустріч батька з майбутньою дружиною, яку він побачив у цирку і так захопився нею, що навіть попкорн завис у повітрі. У цьому фільмі багато душевного та справжнього, а ще – цілісіньке поле жовтих нарцисів, у яке так хотілось би прилягти.
2.Марія-Антуанетта, 2006
Рейтинг на IMDb: 6,4
Акторський склад: Кірстен Данст, Джейсон Шварцман, Джуді Девіс, Ріп Торн, Роуз Бірн
Біографічна драма про життя розкішної французької королеви Марії-Антуанетти, адаптована під сучасні реалії. Часом навіть серед численного модного взуття королеви можна помітити кеди! І хоч історики нарікають на те, що Марія-Антуанетта поплатилась життя через те, що була занадто далеко від простого народу, проте режисерка Софія Коппола виклала своє бачення на життя цієї знаменитої особи.
Рейтинг на IMDb: 7,8
Акторський склад: Меттью Бродерік, Алан Рак, Міа Сара, Джеффрі Джонс, Дженніфер Грей
Американський комедійний фільм у дусі 80-х від режисера, який подарував нам також такі стрічки як "Сам удома", "Кучерява Сью", "Бетховен", "101 далматинець". Ця ж комедія також просякнута добротою та хорошим настроєм. У ній шкільний шибайголова одного дня вирішує не йти до школи, а влаштувати собі цілий день веселощів та свободи: прогуляти уроки та відправитись з друзями в Чикаго. Після цього фільму вам також захочеться покинути усе та відправитись у веселу подорож, повну пригод.Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
Рейтинг на IMDb: 8,0
Акторський склад: Вуді Аллен, Дайан Кітон, Тоні Робертс, Керол Кейн, Пол Саймон
Це дійсно культовий фільм відомого режисера Вуді Аллена, який отримав аж 4 "Оскара" –романтична комедія, у якій він сам грає головну роль і іронічно переосмислює свою ж біографію. Справжні естети будуть у захваті від цього фільму: прекрасний Нью-Йорк 70-х років та фантастичні чоловічі костюми, які милують око. Щирий та теплий фільм підкорить вас своїм тонким гумором, самоіронією автора та душевною історією кохання.
Рейтинг на IMDb: 8,0
Акторський склад: Райан Гослінг, Емма Стоун, Емі Конн, Террі Волтерс, Томас Джеффресон Шелтон
Режисер цього фільму довів усьому світу, що у 21 столітті не лише можна знімати мюзикли – їх ще й непогано можна поєднувати з естетикою 50-х років. Неперевершений тандем Раяна Гослінга та Емми Стоун, стильні яскраві наряди, які герої міняють мало не у кожному кадрі, щемлива і така життєва історія кохання, танці й прекрасна музика. Що ще потрібно для приємного весняного вечора?
Рейтинг на IMDb: 7,7
Акторський склад: Одрі Хепберн, Джордж Пеппард, Патріція Ніл, Баді Епсен, Мартін Болсам
Ще один класичний фільм, у якому фоном так приємно розглядати краєвиди Нью-Йорку, щоправда, тепер, початку 60-х років. Усім відома історія багатої дівчини, яка, здається, не думає ні про що, окрім нарядів, чоловіків і розкоші. Проте цей іронічний образ, який зіграла неймовірна Одрі Хепберн, пройшов крізь десятиліття і залишився популярним досі. Тому радимо передивитись цей фільм хоча б заради знаменитої акторки, її "вічної" чорної сукні, рудого кота та весняних образів героїв, від яких не відірватись.
Рейтинг на IMDb: 8,6
Акторський склад: Андрій Лідаговський, Ірма Вітовська, Ірина Веренич-Островська, Сергій Волосовець, Андрій Качур
Український фільм, який став справжнім проривом останніх років у вітчизняному кінематографі, зібравши безліч нагород та отримавши прихильність глядачів. Головний герої фільму, Вадим, працює звукорежисером у Києві. Однієї весни він відправляється на Закарпаття, щоб записати голоси тамтешніх тварин. За запис знаменитого рахівського крижня йому заплатять стільки, що вистачить на переїзд до Канади. Проте у його подорож несподівано втручається мама – тут їх пригоди й починаються.
Красиві кадри, весняні сакури в Ужгороді, безпосередні персонажі та гумор, який розуміє кожен українець – секрет такої душевності цього фільму, що западе в серце кожному, хто його подивиться.