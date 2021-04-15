Зараз саме час: 7 ознак того, вам пора змінити роботу – поради експертки

Джерело:Happy Monday
Як би ви не любили свою професію, час від часу усе так дістає, що хочеться негайно покинути роботу! Як розрізнити – це просто втома чи реальна необхідність звільнитись і шукати інше місце для самореалізації та заробітку?
Відповідь на це питання знає кар'єрна консультантка Віра Проценко. Звісно, ніхто не може дати вам однозначної відповіді, йти з роботи чи ні. Проте якщо на хоча б на деякі з цих пунктів ви впевнено можете сказати "Так" – це привід задуматись.
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Ваша робота не викликає у вас ентузіазму, а більшість завдань видаються вам нудними, безглуздими або ж ви робите їх на автоматі, а у цей час думаєте про що інше.
Щоб перевірити, чи це так, спитайте себе, коли востаннє ви вчилися чогось нового і як часто це взагалі відбувається,
– радить експертка
Якщо ви вже кілька років старанно працюєте на своїй посади, а вашу заробітну плату весь цей час навіть не переглядали – це тривожний дзвінок. Можливо, вас не цінують тут як спеціаліста.
Заробітну плату давно не переглядали / Фото Pexels
В ідеалі ваш начальник повинен вас надихати, бути для вас вчителем та наставником, який може оцінити ваші здібності, допомогти та підказати у разі чого. Проте часом керівники лише демотивують:
Ви регулярно отримуєте на свою адресу тільки негативний зворотний зв’язок, деструктивну критику чи навіть крики,
– каже Віра Проценко
Підшукати іншу роботу варто, якщо керівництво регулярно дає обіцянки й не виконує їх, або ж не дотримується зобов'язань щодо вас.
Якщо ви постійно відчуваєте втому, у вас немає енергії, а бажання працювати не виникає навіть після вихідних чи відпустки, то не поспішайте писати заяву. Можливо, причина в іншому: "У такому випадку раджу проаналізувати, чи є у вас хобі, і якщо немає — знайти і додати у життя", – радить експертка
Ви постійно втомлена / Фото PexelsЩо може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO
Ще одна тривожна ознака того, що варто взяти перерву чи взагалі звільнитися – погане самопочуття та часті хвороби протягом останніх років.
Службові обов'язки ніхто не скасовував, проте хорошому замотивованому працівнику завжди треба трохи більше свободи дії, щоб проявити себе. Задумайтесь, якщо у вашій компанії до вас ставляться інакше:
Організація, де ви працюєте, просякла бюрократизмом, а ваші ідеї та думки нікому не потрібні, бо від вас вимагають тільки виконувати, що говорять,
– розповідає експертка
Працівник завжди має розуміти, для чого він виконує завдання і загалом – кому своєю діяльністю він допомагає. Подумайте, чи ви дійсно розумієте, для чого ви працюєте, яка ваша місія у цій компанії.
Ви не розумієте, для чого цим займаєтесь / Фото Pexels
Віра Проценко нагадує, що усі ми різні, тому абсолютно нормально, коли одна людина стає зіркою компанії, а іншій важко себе тут реалізувати. В одних умовах ми видаємо ідею за ідеєю, а в інших – геть неефективні.
Саме тому не поспішайте звільнятись і приймати новий офер. Зважте всі за і проти, уявіть своє майбутнє в компанії — як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі,
– радить консультантка
І пам'ятайте, що звільнення – це не трагедія, а нормальна частина нашого життя, як і пошуки нової роботи.