Хтось шукає натхення на нові звершеня у друзях, хтось – в улюбленому хобі. А часом змусити вас розпочати нове життя може всього лиш правильний фільм. Відома блогерка та бізнесвумен Міла Бараєва поділилась з читачами добіркою фільмів, які подарують натхнення.

Міла Бараєва у своєму інстаграмі радить ставитись до фільмів по-філософськи і не сприймати їх як інструкцію до дії.

Не сприймайте сюжет буквально, а проводьте паралелі і виловлюйте тонку ниточку інсайтів, – каже блогерка

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Почни спочатку (2018)

Почни спочатку/ Кадр з фільму

Акторський склад: Дженніфер Лопес, Ванесса Гадженс, Лея Реміні, Тріт Вільямс, Майло Вентімілья, Анналі Ешфорд

Про що фільм: романтична комедія з Дженіфер Лопес про дуже амбіційну дівчину, яка щиро вірить, що справжньому таланту не потрібні престижні школи та університети, щоб опинитись на вершині слави. Вона створює фейкову сторінку в соціальних мережах та підробляє резюме – і влаштовується у велику компанію, де зможе нарешті показати всім, на що вона здатна.

Головний посил: не бійтесь змінювати своє життя, а велике бажання та трохи сміливості здатні творити справжні дива.

Соціальна мережа (2010)

Соціальна мережа/ Кадр з фільму

Акторський склад: Джессі Айзенберг, Руні Мара, Брайан Бартер, Ендрю Ґарфілд, Бренда Сонг, Дастін Фіцсаймонс

Про що фільм: історія про створення однієї з найпопулярніших соціальних мереж у світі – Фейсбук. Марк Цукерберг втілив у життя свою геніальну ідею та дозволив людям з усього світу зручно та швидко спілкуватись один з одним. Так всього лиш у 23 роки він став молодим впливовим мільйонером. Крізь усю цю історію проходять теми дружби, зради та здійснення своєї мрії.

Головний посил: поряд з будь-якою неймовірною ідеєю йдуть складнощі, зміна оточення та вороги, яким ти можеш не подобатись.

Я не знаю, як вона робить це (2011)

Я не знаю, як вона робить це/ Кадр з фільму

Акторський склад: Кристина Хендрікс, Пірс Броснан, Олівія Мунн, Сара Джессіка Паркер, Грег Кіннер

Про що фільм: Кейт наполегливо будує кар'єру у великій компанії, успішно справляючись зі своїми складними та відповідальними обов'язками. А ще вона – хороша мати, яка встигає виховувати двох дітей, та любляча дружина, яка знаходить час на чоловіка у своєму щільному графіку. Її життя – постійні перегони, в яких часто трапляються курйозні ситуації.

Головний посил: можна балансувати між різними ролями у житті, проте ніколи не вийде всюди і все встигати, адже з часом це призведе до проблем.

Потрібно вчитись правильно розставляти пріоритети та цілі,- говорить Міла Бараєва

Вовк з Волл-Стріт (2013)

Вовк з Волл-Стріт/ Кадр з фільму

Акторський склад: Леонардо ДіКапріо, Джона Хілл, Марго Роббі, Кайл Чандлер, Роб Райнер, П.Дж. Бірн

Про що фільм: культовий фільм Скорсезе про молодого брокера, який у рекордні терміни роботи опиняється на Волл-Стріт та успішно заробляє свої мільйони. Великі статки псують хлопця і у його житті з'являються наркотики, повії, пияцтво та зради. Історія людини, яка марнує своє життя та опускається на саме дно.

Головний посил: за будь-який успіх потрібно платити, а усі наші вчинки завжди повертаються до нас бумерангом

Гра на пониження (2015)

Гра на пониження/ Кадр з фільму

Акторський склад: Крістіан Бейл, Стів Карелл, Райан Гослінг, Бред Пітт, Мелісса Лео, Хаміш Лінклейтер

Про що фільм: компанія гравців на біржі вирішують довіритись своїй інтуїції та починають готуватись до світової фінансової кризи у 2008 році. В результат, вони заробили мільйони у той час, коли інші втрачали все.

Головний посил: ви досягнете успіху, якщо довіряєте своєму чуттю, ризикуєте та не боїтесь виглядати дивно в очах інших.

Сімейка Джонсів (2009)

Сімейка Джонсів/ Зображення kinofilms

Акторський склад: Ембер Герд, Демі Мур, Девід Духовни, Гері Коул, Гленн Хедлі, Лорен Хаттон

Про що фільм: у невелике американське містечко переїжджає родина, яка веде просто зразковий спосіб життя. Щоправда, потім з'ясовується, що це просто група акторів, яких найняли для того, щоб вони рекламували не тільки своє ідеальне життя, й купу потрібних їх компанії товарів.

Головний посил: якщо вам здається, що у когось ідеальне життя, цілком можливо, що це – просто вдалий маркетинговий хід.

Стажери (2013)

Стажери/ Кадр з фільму

Акторський склад: Вілл Феррелл, Вінс Вон, Овен Вілсон, Роуз Бірн, Джон Гудман, Джессіка Зор

Про що фільм: у менеджерів з продажу Білла та Ніка непогано йшли справи, аж поки не прийшла ера Інтернет-продажів. Компанія, у якій чоловіки працювали, збанкрутувала і вони втратили роботу. Дивом Білл та Нік потрапили на стажування до Google, де їм доведеться добряче постаратись, аби виділитись на фоні своїх молодих конкурентів.

Головний посил: ніколи не пізно навчитись чомусь новому та докорінно змінити своє життя, навіть попри вік.

Світ рухається вперед, і ти повинен рухатись разом з ним, – каже блогерка