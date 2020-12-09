Кто-то ищет натхення на новые совершенных в друзьях, кто-то – в любимом хобби. А порой заставить вас начать новую жизнь может всего лишь правильный фильм. Известный блогер и бизнесвумен Мила Бараева поделилась с читателями подборкой фильмов, которые подарят вдохновение.

Мила Бараева в своем инстаграме советует относиться к фильмам по-философски и не воспринимать их как инструкцию к действию.

Не воспринимайте сюжет буквально, а проводите параллели и вылавливайте тонкую ниточку инсайтов, – говорит блогер

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Начни сначала (2018)

Начни сначала/ Кадр из фильма

Актерский состав: Дженнифер Лопес, Ванесса Хадженс, Лея Ремини, Трит Уильямс, Майло Вентимилья, Анналы Эшфорд

О чем фильм: романтическая комедия с Дженнифер Лопес об очень амбициозной девушке, которая искренне верит, что настоящему таланту не нужны престижные школы и университеты, чтобы оказаться на вершине славы. Она создает фейковую страницу в социальных сетях, подделывает резюме – и устраивается в крупную компанию, где сможет наконец показать всем, на что она способна.

Главный посыл: не бойтесь менять свою жизнь, а большое желание и немного смелости способны творить настоящие чудеса

Социальная сеть (2010)

Социальная сеть/ Кадр их фильма

Актерский состав: Джесси Айзенберг, Руни Мара, Брайан Бартер, Эндрю Гарфилд, Бренда Сонг, Дастин Фицсаймонс.

О чем фильм: история о создании одной из самых популярных социальных сетей в мире – Фейсбук. Марк Цукерберг воплотил в жизнь свою гениальную идею и позволил людям со всего мира удобно и быстро общаться друг с другом. Так всего лишь в 23 года он стал молодым влиятельным миллионером. Сквозь всю эту историю проходят темы дружбы, предательства и осуществления своей мечты.

Главный посыл: рядом с любой невероятной идеей идут сложности, изменение окружения и враги, которым ты можешь не нравится

Я не знаю, как она делает это (2011)

Я не знаю, как они делает это / Кадр из фильма

Актерский состав: Кристина Хендрикс, Пирс Броснан, Оливия Мунн, Сара Джессика Паркер, Грег Киннер

О чем фильм: Кейт упорно строит карьеру в крупной компании, успешно справляясь со своими сложными и ответственными обязанностями. А еще она – хорошая мать, которая успевает воспитывать двоих детей, и любящая жена, которая находит время на мужа в своем плотном графике. Ее жизнь – постоянные гонки, в которых часто случаются курьезные ситуации.

Главный посыл: можно балансировать между различными ролями в жизни, но никогда не получится везде и все успевать, ведь со временем это приведет к проблемам.

Нужно учиться правильно расставлять приоритеты и цели, – говорит Мила Бараева

Волк с Уолл-Стрит (2013)

Волк с Уолл-стрит / Кадр из фильма

Актерский состав: Леонардо ДиКаприо, Джона Хилл, Робби, Кайл Чандлер, Роб Райнер, П.Дж. Бирн.

О чем фильм: культовый фильм Скорсезе о молодом брокере, который в рекордные сроки оказывается на Уолл-Стрит и успешно зарабатывает свои миллионы. Большое состояние портят парня, и в его жизни появляются наркотики, проститутки, пьянство и измены. История человека, который "прожигает" свою жизнь и опускается на самое дно.

Главный посыл: за любой успех нужно платить, а все наши поступки всегда возвращаются к нам бумерангом.

Игра на понижение (2015)

Игра на понижение / Кадр из фильма

Актерский состав: Кристиан Бэйл, Стив Карелл, Райан Гослинг, Брэд Питт, Мелисса Лео, Хамиш Линклейтер

О чем фильм: компания игроков на бирже решают довериться своей интуиции и начинают готовиться к мировому финансовому кризису в 2008 году. В результате они заработали миллионы в то время, когда другие теряли все.

Главный посыл: вы добьетесь успеха, если доверяете своему чутью, рискуете и не боитесь выглядеть странно в глазах других.

Семейка Джонсов (2009)

Семейка Джонсов / Картинки kinofilms

Актерский состав: Эмбер Герд, Деми Мур, Дэвид Духовны, Гэри Коул, Гленн Хедли, Лорен Хаттон

О чем фильм: в небольшой американский городок переезжает семья, которая ведет просто образцовый образ жизни. Правда, потом выясняется, что это просто группа актеров, которых наняли для того, чтобы они рекламировали не только свою идеальное жизни, и кучу нужных их компании продуктов.

Главный посыл: если вам кажется, что у кого идеальная жизнь, вполне возможно, что это – просто удачный маркетинговый ход

Стажеры (2013)

Стажеры / Кадр из фильма

Актерский состав: Уилл Феррелл, Винс Вон, Оуэн Уилсон, Роуз Бирн, Джон Гудман, Джессика Зор

О чем фильм: у менеджеров по продажам Билла и Ника неплохо шли дела, пока не пришла эра Интернет-продаж. Компания, в которой мужчины работали, обанкротилась, и они потеряли работу. Чудом Билл и Ник попали на стажировку в Google, где им придется изрядно постараться, чтобы выделиться на фоне своих молодых конкурентов.

Главный посыл: никогда не поздно научиться чему-то новому и в корне изменить свою жизнь, даже несмотря на возраст.

Мир движется вперед, и ты должен двигаться вместе с ним, – говорит блогер