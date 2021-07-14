Процес створення картин чи невеликих скетчів завжди виглядає так заворожуюче. Якщо ви й досі сумніваєтесь, чи вдасться й вам зайнятись малюванням, то ось 7 причин, які вас переконають.

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Для малювання багато не потрібно

Вам не потрібне спеціальне обладнання, щоб створити красивий малюнок. Вибір інструментів для малювання у магазинах просто величезний: від простого олівця і листка паперу, до дорогих масляних фарб і полотен.

Займатись цим видом творчості можна з будь-яким бюджетом, а найкращі малюнки створюють і звичайною ручкою в зошиті, головне – бажання.

Малювати можна і звичайною ручкою / Фото Unsplash

Не займає багато часу

Для того, щоб створити невеличкий скетч чи вільний візерунок, не потрібно вписувати це у свій графік. Знадобиться лише 10-15 хвилин. Трохи відволіктись і помалювати можна як вдома після сніданку, так і під час обідньої перерви на роботі чи ввечері перед сном. Або ж поки чекаєте на своє замовлення в кав'ярні.

Допомагає сконцентруватись

Напевно, кожен може пригадати, як на лекції в університеті чи на офісних зборах від нудьги починав виводити випадкові каракулі в блокноті. Ми робимо це несвідомо, проте такі дії допомагають нам не занудьгувати остаточно, а все ж триматись за нитку розмови чи лекції, продовжувати вслухатись та запам'ятовувати інформацію.

Малювання допомагає сконцентруватись / Фото Pexels

Цим може займатись кожен

Щоб не казали, а для малювання талант не потрібний. Як і в будь-якій справі, в малюванні все залежить від ваших старань і регулярності. Створюючи нескладні малюнки на 20 хвилин щодня, ви неодмінно побачите прогрес. Такі прості, але регулярні дії дадуть набагато більше результату, ніж спроби з першого разу за цілий день намалювати шедевр образотворчого мистецтва.

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Необов'язково навіть фантазувати

Якщо вам важко вигадувати сюжети для малюнків, не хвилюйтесь. Для тренування художніх навичок найкращим буде малювати прості предмети навколо себе – вазу з квітами, тарілку p яблуками, будинок навпроти тощо.

Або ж зверніть увагу на антистрес-розмальовки, за якими можна провести не один вечір. І не потрібно вигадувати ніяких персонажів чи історій.

Знімає стрес

Малювання чудово допомагає розслабитись і відчути стан "потоку" після важкого робочого дня або ж коли у вас просто поганий настрій. Просто візьміть у руки олівці або пензлі – і ви й не помітите, як на кілька годин поринете у світ творчості, викинувши з голови всі проблеми.

Малювання допомагає розслабитись / Фото Pexels

Арттерапію навіть використовують як допоміжний засіб для роботи з різними людьми, які страждають на депресію та інші розлади.

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Ви починаєте помічати прекрасне

Заглиблюючись у цей вид творчості, вивчаючи більше про колір, світло, композицію тощо, людина розвиває у собі здатність бачити щось красиве навколо себе. Як падає світло на ліжко зранку, якого цікавого кольору сьогодні небо, як рівно стоять чашки на столі тощо. І все так і хочеться намалювати!