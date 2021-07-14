Процес створення картин чи невеликих скетчів завжди виглядає так заворожуюче. Якщо ви й досі сумніваєтесь, чи вдасться й вам зайнятись малюванням, то ось 7 причин, які вас переконають.
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Для малювання багато не потрібно
Вам не потрібне спеціальне обладнання, щоб створити красивий малюнок. Вибір інструментів для малювання у магазинах просто величезний: від простого олівця і листка паперу, до дорогих масляних фарб і полотен.
Займатись цим видом творчості можна з будь-яким бюджетом, а найкращі малюнки створюють і звичайною ручкою в зошиті, головне – бажання.
Малювати можна і звичайною ручкою / Фото Unsplash
Не займає багато часу
Для того, щоб створити невеличкий скетч чи вільний візерунок, не потрібно вписувати це у свій графік. Знадобиться лише 10-15 хвилин. Трохи відволіктись і помалювати можна як вдома після сніданку, так і під час обідньої перерви на роботі чи ввечері перед сном. Або ж поки чекаєте на своє замовлення в кав'ярні.
Допомагає сконцентруватись
Напевно, кожен може пригадати, як на лекції в університеті чи на офісних зборах від нудьги починав виводити випадкові каракулі в блокноті. Ми робимо це несвідомо, проте такі дії допомагають нам не занудьгувати остаточно, а все ж триматись за нитку розмови чи лекції, продовжувати вслухатись та запам'ятовувати інформацію.
Малювання допомагає сконцентруватись / Фото Pexels
Цим може займатись кожен
Щоб не казали, а для малювання талант не потрібний. Як і в будь-якій справі, в малюванні все залежить від ваших старань і регулярності. Створюючи нескладні малюнки на 20 хвилин щодня, ви неодмінно побачите прогрес. Такі прості, але регулярні дії дадуть набагато більше результату, ніж спроби з першого разу за цілий день намалювати шедевр образотворчого мистецтва.
Необов'язково навіть фантазувати
Якщо вам важко вигадувати сюжети для малюнків, не хвилюйтесь. Для тренування художніх навичок найкращим буде малювати прості предмети навколо себе – вазу з квітами, тарілку p яблуками, будинок навпроти тощо.
Або ж зверніть увагу на антистрес-розмальовки, за якими можна провести не один вечір. І не потрібно вигадувати ніяких персонажів чи історій.
Знімає стрес
Малювання чудово допомагає розслабитись і відчути стан "потоку" після важкого робочого дня або ж коли у вас просто поганий настрій. Просто візьміть у руки олівці або пензлі – і ви й не помітите, як на кілька годин поринете у світ творчості, викинувши з голови всі проблеми.
Малювання допомагає розслабитись / Фото Pexels
Арттерапію навіть використовують як допоміжний засіб для роботи з різними людьми, які страждають на депресію та інші розлади.
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Ви починаєте помічати прекрасне
Заглиблюючись у цей вид творчості, вивчаючи більше про колір, світло, композицію тощо, людина розвиває у собі здатність бачити щось красиве навколо себе. Як падає світло на ліжко зранку, якого цікавого кольору сьогодні небо, як рівно стоять чашки на столі тощо. І все так і хочеться намалювати!