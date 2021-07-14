Процесс создания картин или небольших скетчей всегда выглядит так завораживающе. Если вы до сих пор сомневаетесь, удастся ли и вам заняться рисованием, то вот 7 причин, которые вас убедят.
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Для рисования много не нужно
Вам не нужно специальное оборудование, чтобы создать красивый рисунок. Выбор инструментов для рисования в магазинах просто огромен: от простого карандаша и листа бумаги, до дорогих масляных красок и полотен.
Заниматься этим видом творчества можно с любым бюджетом, а лучшие рисунки создают и обычной ручкой в тетради, главное – желание.
Рисовать можно и обычной ручкой / Фото Unsplash
Не занимает много времени
Для того, чтобы создать небольшой скетч или просто узор, не нужно вписывать это в свой график. Понадобится лишь 10-15 минут. Немного отвлечься и порисовать можно как дома после завтрака, так и во время обеденного перерыва на работе или вечером перед сном. Или же пока ждете свой заказ в кафе.
Помогает сконцентрироваться
Наверное, каждый может вспомнить, как на лекции в университете или на офисных собраниях от скуки начинал выводить случайные каракули в блокноте. Мы делаем это неосознанно, однако такие действия помогают нам не заскучать окончательно, все же держаться за нить разговора или лекции, продолжать вслушиваться и запоминать информацию.
Рисование помогает сконцентрироваться / Фото Pexels
Этим может заниматься каждый
Чтобы не говорили, а для рисования талант не нужен. Как и в любом деле, в рисовании все зависит от ваших стараний и регулярности. Создавая несложные рисунки на 20 минут ежедневно, вы непременно увидите прогресс. Такие простые, но регулярные действия дадут гораздо больше результата, чем попытки с первого раза за целый день нарисовать шедевр изобразительного искусства.
Необязательно даже фантазировать
Если вам трудно придумывать сюжеты для рисунков, не волнуйтесь. Для тренировки художественных навыков лучше всего будет рисовать простые предметы вокруг себя 0 вазу с цветами, тарелку с яблоками, дом напротив и тому подобное.
Или же обратите внимание на антистресс-раскраски, за которыми можно провести не один вечер. И не нужно придумывать никаких персонажей или историй.
Снимает стресс
Рисование прекрасно помогает расслабиться и почувствовать состояние "потока" после тяжелого рабочего дня или же когда у вас просто плохое настроение. Просто возьмите в руки карандаши или кисти – и вы и не заметите, как на несколько часов погрузитесь в мир творчества, выбросив из головы все проблемы.
Рисование помогает расслабиться / Фото Pexels
Арттерапию даже используют в качестве вспомогательного средства для работы с разными людьми, которые страдают депрессией и другими расстройствами.
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Вы начинаете замечать прекрасное
Углубляясь в этот вид творчества, изучая больше о цвете, светк, композиции и т.д., человек развивает в себе способность видеть что-то красивое вокруг себя. Как падает свет на кровать утром, какого интересного цвета сегодня небо, как ровно стоят чашки на столе и тому подобное. И все так и хочется нарисовать!