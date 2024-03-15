Незалежно від цифри у паспорті жінка прагне гарно та трендово одягатися, а також полюбляє ділитися своїми образами у соцмережах. Як виглядає і живе 70-річна модниця, розповідаємо далі.
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Як жінка продовжує бути іконою стилю у 70 років
Австралійка Фей Браун каже, що одягаючись гарно, вона почувається впевненішою і значно молодшою. Часом люди думають, що вона вдвічі молодша, ніж є насправді.
Гламурна жінка, попри свій вік, доволі активна в соціальних мережах і регулярно демонструє користувачам, який гарний вигляд можна мати на восьмому десятку.
Фей Браун ніколи не стримує себе у виборі образів. Це може бути відверте вбрання, обтислий одяг і навіть шкіряні штани. У такий спосіб вона самовиражається і дивує людей. Сама 70-річна жінка переконана, що чим старшою вона стає, тим кращий вигляд має.
Модниця з австралійського Мельбурна навіть зізнається, люди часто приймають її за жінку, яка вдвічі молодша за свої роки.
70 – це нові 50,
– говорить про себе Фей Браун, надягаючи короткі шкіряні шорти, чорну майку і довгу накидку білого кольору.
Свій образ вона доповнює золотими аксесуарами, після чого публікує знятий ролик у соціальній мережі тікток.
Як жінка виглядає у свої 70: дивіться відео
У своїх роликах жінка часто зізнається, що їй подобається розширювати межі. Наприклад, шкіряні штани вона може вдягнути для того, щоб підкреслити свою фігуру і просто тому, що попереду "хороший день".
Я можу, то чому б і ні,
– каже Фей.
Користувачі мережі в захваті від роликів 70-річної Фей Браун, які присвячені стилю. Вони раді, що попри вік люди продовжують експериментувати й пробувати щось нове, не думаючи про чиюсь думку.
На запитання ж про секрет молодості жінка відповідає, що займається спортом двічі на тиждень і дотримується всіх корисних правил.