Независимо от цифры в паспорте женщина стремится красиво и трендово одеваться, а также любит делиться своими образами в соцсетях. Как выглядит и живет 70-летняя модница, рассказываем далее.

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Как женщина продолжает быть иконой стиля в 70 лет

Австралийка Фей Браун говорит, что одеваясь хорошо, она чувствует себя увереннее и значительно моложе. Иногда люди думают, что она вдвое моложе, чем есть на самом деле.

Гламурная женщина, несмотря на свой возраст, довольно активна в социальных сетях и регулярно демонстрирует пользователям, как хорошо выглядеть можно иметь на восьмом десятке.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Фей Браун никогда не сдерживает себя в выборе образов. Это может быть откровенный наряд, обтягивающая одежда и даже кожаные штаны. Таким образом она самовыражается и удивляет людей. Сама 70-летняя женщина убеждена, что чем старше она становится, тем лучше выглядит.

Модница из австралийского Мельбурна даже признается, люди часто принимают ее за женщину, которая вдвое моложе своих лет.

70 – это новые 50,

– говорит о себе Фей Браун, надевая короткие кожаные шорты, черную майку и длинную накидку белого цвета.

Свой образ она дополняет золотыми аксессуарами, после чего публикует снятый ролик в социальной сети тикток.

Как женщина выглядит в свои 70: смотрите видео

В своих роликах женщина часто признается, что ей нравится расширять границы. Например, кожаные штаны она может надеть для того, чтобы подчеркнуть свою фигуру и просто потому, что впереди "хороший день".

Я могу, то почему бы и нет,

– говорит Фей.

Пользователи сети в восторге от роликов 70-летней Фей Браун, которые посвящены стилю. Они рады, что несмотря на возраст люди продолжают экспериментировать и пробовать что-то новое, не думая о чьем-то мнении.

На вопрос же о секрете молодости женщина отвечает, что занимается спортом дважды в неделю и придерживается всех полезных правил.