Мода не має віку: 70-річна жінка дивує мережу трендовими образами

Фраза про те, що вік – лише цифра, набуває нового значення, якщо подивитися на 70-річну Фей Браун, яка ретельно стежить за собою і своїм стилем.

Незалежно від цифри у паспорті жінка прагне гарно та трендово одягатися, а також полюбляє ділитися своїми образами у соцмережах. Як виглядає і живе 70-річна модниця, розповідаємо далі.

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Як жінка продовжує бути іконою стилю у 70 років

Австралійка Фей Браун каже, що одягаючись гарно, вона почувається впевненішою і значно молодшою. Часом люди думають, що вона вдвічі молодша, ніж є насправді.

Гламурна жінка, попри свій вік, доволі активна в соціальних мережах і регулярно демонструє користувачам, який гарний вигляд можна мати на восьмому десятку.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Фей Браун ніколи не стримує себе у виборі образів. Це може бути відверте вбрання, обтислий одяг і навіть шкіряні штани. У такий спосіб вона самовиражається і дивує людей. Сама 70-річна жінка переконана, що чим старшою вона стає, тим кращий вигляд має.

Модниця з австралійського Мельбурна навіть зізнається, люди часто приймають її за жінку, яка вдвічі молодша за свої роки.

70 – це нові 50,

– говорить про себе Фей Браун, надягаючи короткі шкіряні шорти, чорну майку і довгу накидку білого кольору.

Свій образ вона доповнює золотими аксесуарами, після чого публікує знятий ролик у соціальній мережі тікток.

Як жінка виглядає у свої 70: дивіться відео

У своїх роликах жінка часто зізнається, що їй подобається розширювати межі. Наприклад, шкіряні штани вона може вдягнути для того, щоб підкреслити свою фігуру і просто тому, що попереду "хороший день".

Я можу, то чому б і ні,

– каже Фей.

Користувачі мережі в захваті від роликів 70-річної Фей Браун, які присвячені стилю. Вони раді, що попри вік люди продовжують експериментувати й пробувати щось нове, не думаючи про чиюсь думку.

На запитання ж про секрет молодості жінка відповідає, що займається спортом двічі на тиждень і дотримується всіх корисних правил.