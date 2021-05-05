Про це розповідає психологиня Вікторія Шептієнко. Співзалежні стосунки – це стосунки двох людей, які не можуть жити один без одного, вважають себе єдиним цілим, сильно прив'язані одне до одного емоційно та соціально. Експертка знає, як формуються такі стосунки та на які ознаки варто звернути увагу у першу чергу.

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Як формуються співзалежні стосунки

Якщо людина повністю розчиняється у своєму коханні до партнера, це може бути наслідком дитячих травм.

Співзалежність виростає з ілюзії про те, що мати або батько, які, як вважалось, повинні були надати всі блага, безпеку і спокій, їх не дали і тепер все це залежить від партнера,

– розповідає психологиня

Не меншу роль грає й культура: казки, фільми, серіали, на яких ми виросли, часто романтизують такі співзалежні стосунки, у яких партнери не могли й кроку ступити одне без одного, і показують їх як єдиний, ідеальний варіант.

Які основні ознаки

Вікторія Шептієнко назвала 9 основних "дзвіночків", на які вам потрібно звернути увагу, щоб почати працювати над проблемою:

у вас досить низька самооцінка ви дуже чутливі до критики зі сторони вам постійно хочеться піклуватися про партнера, проте у цей час ви ставите свої потреби на друге місце вам хочеться постійно контролювати іншу людину, знати де і що вона робить проблеми партнера ви сприймаєте як свої власні й відчуваєте вину, що не можете їх розв'язати у вашій парі постійно вибухають сварки на ґрунті ревнощів, ви не довіряєте одне одному вам важко бути наодинці із собою у ваших очах партнер – ідеальний, ви не можете назвати його негативних рис якщо раніше у вас були хобі, то зараз ви повністю відкинули свої інтереси та зосередились на стосунках та партнері

Постійні ревнощі – одна з ознак співзалежних стосунків / Фото Freepik

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Чи таке буває лише у парі

На жаль, таке може траплятись і в інших типах стосунків, до прикладу, між матір'ю та дитиною.

Інколи любов матері до дитини настільки сильна й жертовна, що вона геть забуває про власне життя, самореалізацію і боїться відпустити дитину від себе,

– зазначає психологиня

Позбутись таких стосунків чи розв'язати проблему самостійно буває дуже важко, адже потрібен свіжий погляд зі сторони. Тому якщо ви помітили такі ознаки у своїх стосунках, експертка радить відразу звернутись до спеціаліста, який допоможе вам побачити повну картину та зрозуміти цінність життя: "Інтенсивна терапія допоможе в такому випадку зрозуміти, наскільки важливо прожити на повну своє життя, адже воно може просто пролетіти повз нас".