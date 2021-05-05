Об этом рассказывает психолог Виктория Шептиенко. Созависимые отношения – это отношения двух людей, которые не могут жить друг без друга, считают себя единым целым, сильно привязаны друг к другу эмоционально и социально. Эксперт знает, как формируются такие отношения и на какие признаки следует обратить внимание в первую очередь.

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Как формируются созависимые отношения

Если человек полностью растворяется в своей любви к партнеру, это может быть следствием детских травм.

Созависимость вырастает из иллюзии о том, что мать или отец, которые, как считалось, должны были предоставить все блага, безопасность и спокойствие, их не дали и теперь все это зависит от партнера,

– рассказывает психолог

Не меньшую роль играет и культура: сказки, фильмы, сериалы, на которых мы выросли, часто романтизируют такие созависимые отношения, в которых партнеры не могли и шагу ступить друг без друга, и показывают их как единственный, идеальный вариант.

Какие основные признаки

Виктория Шептиенко назвала 9 основных "звоночков" , на которые вам нужно обратить внимание, чтобы начать работать над проблемой:

у вас достаточно низкая самооценка вы очень чувствительны к критике со стороны вам постоянно хочется заботиться о партнере, однако в это время вы ставите свои потребности на второе место вам хочется постоянно контролировать другого человека , знать где и что он делает проблемы партнера вы воспринимаете как свои собственные и чувствуете вину, что не можете их решить в вашей паре постоянно случаются ссоры на почве ревности, вы не доверяете друг другу вам трудно быть наедине с собой в ваших глазах партнер – идеальный, вы не можете назвать его отрицательных черт если раньше у вас были хобби, то сейчас вы полностью отбросили свои интересы и сосредоточились на отношениях и партнере

Постоянная ревность – один из признаков созависимых отношений / Фото Freepik

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Такое бывает только в паре?

К сожалению, такое может случаться и в других типах отношений, к примеру, между матерью и ребенком.

Иногда любовь матери к ребенку настолько сильна и жертвенная, что она напрочь забывает о собственной жизни, самореализации и боится отпустить ребенка от себя,

– отмечает психолог