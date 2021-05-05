Об этом рассказывает психолог Виктория Шептиенко. Созависимые отношения – это отношения двух людей, которые не могут жить друг без друга, считают себя единым целым, сильно привязаны друг к другу эмоционально и социально. Эксперт знает, как формируются такие отношения и на какие признаки следует обратить внимание в первую очередь.
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Как формируются созависимые отношения
Если человек полностью растворяется в своей любви к партнеру, это может быть следствием детских травм.
Созависимость вырастает из иллюзии о том, что мать или отец, которые, как считалось, должны были предоставить все блага, безопасность и спокойствие, их не дали и теперь все это зависит от партнера,
– рассказывает психолог
Не меньшую роль играет и культура: сказки, фильмы, сериалы, на которых мы выросли, часто романтизируют такие созависимые отношения, в которых партнеры не могли и шагу ступить друг без друга, и показывают их как единственный, идеальный вариант.
Какие основные признаки
Виктория Шептиенко назвала 9 основных "звоночков", на которые вам нужно обратить внимание, чтобы начать работать над проблемой:
- у вас достаточно низкая самооценка
- вы очень чувствительны к критике со стороны
- вам постоянно хочется заботиться о партнере, однако в это время вы ставите свои потребности на второе место
- вам хочется постоянно контролировать другого человека, знать где и что он делает
- проблемы партнера вы воспринимаете как свои собственные и чувствуете вину, что не можете их решить
- в вашей паре постоянно случаются ссоры на почве ревности, вы не доверяете друг другу
- вам трудно быть наедине с собой
- в ваших глазах партнер – идеальный, вы не можете назвать его отрицательных черт
- если раньше у вас были хобби, то сейчас вы полностью отбросили свои интересы и сосредоточились на отношениях и партнере
Постоянная ревность – один из признаков созависимых отношений / Фото Freepik
Такое бывает только в паре?
К сожалению, такое может случаться и в других типах отношений, к примеру, между матерью и ребенком.
Иногда любовь матери к ребенку настолько сильна и жертвенная, что она напрочь забывает о собственной жизни, самореализации и боится отпустить ребенка от себя,
– отмечает психолог
Избавиться таких отношений или решить проблему самостоятельно бывает очень трудно, ведь нужно свежий взгляд со стороны. Поэтому если вы заметили такие признаки в своих отношениях, эксперт советует сразу обратиться к специалисту, который поможет вам увидеть полную картину и понять ценность жизни: "Интенсивная терапия поможет в таком случае понять, насколько важно прожить на полную свою жизнь, ведь оно может просто пролететь мимо нас ".