Хотя чтение художественной литературы имеет множество преимуществ, о которых мы писали ранее, однако книги по саморазвитию – это концентрация прикладной информации, которую важно не только прочитать, но и использовать в жизни. Эти советы помогут вам читать такие книги с максимальной пользой, осмыслить и запомнить как можно больше информации.

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Читайте внимательно

Многие думают, что чем больше "умных" книг он прочтет, тем лучше. Это совсем не так, не стоит "глотать" одну книгу за другой. Читайте медленно, вдумчиво, анализируя каждый абзац. Дайте время информации уложиться в вашей голове, перевариться – так и возникают новые идеи.

Не игнорируйте Гугл

Если в художественных книгах важно эмоционально погрузиться в историю, то в книгах такого жанра важно осознать материал. Если вы чего-то не понимаете, смело заходите в Гугл и читайте дополнительную информацию, расширяет свой кругозор и эрудицию.

Не бойтесь искать дополнительную информацию / Фото Unsplash

Выделяйте главное

Да, смело подчеркивайте, делайте пометки на страницах, ставьте закладки и лепите стикеры. Книга – это лишь инструмент для вас, а не неприкосновенная ценность. Все, что вас задело, заставило задуматься, создало много вопросов в голове, было непонятно – все надо отметить. Это и есть работа над книгой.

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Привыкайте пересказывать

Одно дело – прочитать текст автора, а другая – сказать это своими словами. Попробуйте после каждого раздела кратко пересказать себе, что вы запомнили. Это не только полезно для закрепления материала, но и поможет понять, какие моменты в книге были для вас самыми ценными.

Побудьте студентом – конспектируйте

Заведите отдельный блокнот и на нескольких страницах выпишите все идеи или высказывания, которые вас заинтересовали и показались важными. Здесь вам и помогут ваши пометки на полях. Какие-то моменты вам уже будут неактуальны, другие – и после второго прочтения будут поражать.

Делайте конспекты книг / Фото Unsplash

Обсудите с друзьями

Истина рождается в споре. Лучше всего, если кто-то из знакомых также прочитал эту книгу и вы можете поспорить из-за некоторых глав или обсудить новые идеи. Однако даже если никто из окружения не слышал об этой книге, вы можете рассказывать о самых интересных моментах, еще лучше закрепив прочитанное.