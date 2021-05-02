Хоч читання художньої літератури має безліч переваг, про які ми писали раніше, проте книги із саморозвитку – це концентрація прикладної інформації, яку важливо не лише прочитати, а й використовувати у житті. Ці поради допоможуть вам читати такі книги з максимальною користю, осмислити та запам'ятати якомога більше інформації.

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Читайте уважно

Багато хто думає, що чим більше "розумних" книг він прочитає, тим краще. Це зовсім не так, не варто "ковтати" одну книгу за іншою. Читайте повільно, вдумливо, аналізуючи кожен абзац. Дайте час інформації вкластись у вашій голові, переваритись – так і виникають нові ідеї.

Не ігноруйте Гугл

Якщо у художніх книгах важливо емоційно зануритись в історію, то у книгах такого жанру важливо усвідомити матеріал. Якщо ви чогось не розумієте, сміливо заходьте у Гугл і читайте додаткову інформацію, розширяйте свій світогляд та ерудицію.

Не бійтесь шукати додаткову інформацію / Фото Unsplash

Виділяйте головне

Так, сміливо підкреслюйте, робіть позначки на сторінках, ставте закладки та ліпіть стікери. Книга – це лише інструмент для вас, а не недоторканна цінність. Усе, що вас зачепило, змусило замислитись, створило багато питань у голові, було незрозуміле – усе треба відмітити. Це і є робота над книгою.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Звикайте переказувати

Одна справа – прочитати текст автора, а інша – сказати це своїми словами. Спробуйте після кожного розділу коротко переказати собі, що ви запам'ятали. Це не лише корисно для закріплення матеріалу, а й допоможе зрозуміти, які моменти у книзі були для вас найціннішими.

Побудьте студентом – конспектуйте

Заведіть окремий блокнот і на кількох сторінках випишіть усі ідеї чи вислови, які вас зацікавили та здалися важливими. Тут вам і допоможуть ваші позначки на полях. Якісь моменти вам вже будуть неактуальні, інші – і після другого прочитання вражатимуть.

Робіть конспекти книг / Фото Unsplash

Обговоріть з друзями

Істина народжується у суперечці. Найкраще, якщо хтось зі знайомих також прочитав цю книгу і ви можете посперечатись щодо деяких розділів чи обговорити нові ідеї. Проте навіть якщо ніхто з оточення не чув про цю книгу, ви можете розповідати їм про найцікавіші моменти, ще краще закріпивши прочитане.