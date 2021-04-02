Ви приходите на роботу раніше за всіх, а йдете, коли вже пора лягати спати? Ви думаєте про робочі завдання ввечері й на вихідних, а рідні не можуть вирвати вас з офісу хоча б на каву. Це невтішні ознаки того, що ви стали трудоголіком.

Між тим, щоб просто любити свою роботу і бути трудоголіком є велика різниця. Останнє приведе вас не до успіху, а до втоми та емоційного вигорання. Дайте відповідь "так" чи "ні" на ці 9 тверджень і дізнайтесь, чи ви дійсно забагато працюєте. Можливо, пора у відпустку?

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Усі думки й розмови – про роботу

Це зрозуміло, коли на носі презентація важливого проєкту або непередбачувані обставини. Якщо ж у вас немає термінових справ, а ви все одно постійно прокручуєте робочі задачі в голові, а за сімейними застіллями усі втомились від ваших розмов про роботу – це тривожні дзвіночки.

Ви перевіряєте пошту, навіть якщо це не терміново

Відразу, як прокинулись, перед сном, на вихідних та у відпустці ви постійно перевіряєте робочу пошту та відписуєте у чатах. А через смартфони абстрагуватись від цього стало ще важче. Проте робочі завдання, як правило, не є такими терміновими й кілька годин без вас цілком зможуть обійтись.

Ви не відриваєтесь від роботи ні на хвилину / Фото Unsplash

У вас немає інших інтересів

У багатьох кар'єра стоїть на першому місці, і прагнути самореалізації – це нормально. Проте якщо у вас більше зовсім немає ніяких хобі та занять, а у вільний від роботи час ви не знаєте, чим зайнятись, це привід замислитись.

Ви постійно затримуєтесь на роботі

"Ось тільки цю таблицю дороблю і додому...", – думаєте ви і засиджуєтесь ще на 2 години. І навіть тоді, коли робота регулярно забирає у вас більше часу, ніж планувалось, вам здається, що ви замало зробили. Це привід серйозно подумати над своїм розпорядком дня.

Навіть вдома ви ночами працюєте / Фото Unsplash

Ви не довіряєте іншим членам команди

Трудоголіки часто не вміють делегувати завдання іншим і вважають, що "хочеш зробити щось добре, зроби сам". Подумайте, чи не забагато ви обов'язків на себе берете і, можливо, робота у команді з кимось принесе кращі результати.

Ваша самооцінка залежить від роботи

Трудоголізм і низька самооцінка – часто пов'язані поняття. Вам здається, що ви будете кращою людиною, якщо ще більше працюватимете, якщо візьмете на себе усі робочі процеси, отримаєте премію тощо. Проте насправді це не визначає вас як людину, це лише одна ваша сторона.

У вас низька самооцінка через невдачі на роботі / Фото Unsplash

Особисте життя відійшло на другий план

Коли ви останній раз проводили весь вихідний з рідними чи відразу після роботи (важливо – після офіційного закінчення робочого дня!) йшли на зустріч з подругою? Якщо усі такі важливі моменти ви краще проміняєте на кілька годин в офісі, то це ще одна ознака вашого трудоголізму.

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У вас погіршилось здоров'я

Ви стали частіше хворіти, у вас часто болить голова, вас турбує безсоння, ви стали дратівливими, з'явились проблеми з харчуванням. Як би соромно вам не було брати лікарняний через температуру чи виділяти аж цілу годину на обід, пам'ятайте – ні одна робота не варта вашого психічного і фізичного здоров'я.

Через перепрацювання може погіршитись здоров'я / Фото Pexels

Вам соромно брати відпустку

Багатьом людям здається, що піти з роботи на кілька тижнів і весь цей час не контролювали робочі процеси – це занадто. Вони відчувають вину через це, почуваються лінивими та безвідповідальними, їм здається, що вони втрачають можливість попрацювати це більше. Якщо це про вас, і ви вже кілька років не брали відпустки, то все досить серйозно.