Вы приходите на работу раньше всех, а идете, когда пора ложиться спать? Вы думаете о рабочих задачах вечером и на выходных, а родные не могут вырвать вас из офиса хотя бы на кофе. Это неутешительные признаки того, что вы стали трудоголиком.

Между тем, чтобы просто любить свою работу и быть трудоголиком есть большая разница. Последнее приведет вас не к успеху, а к усталости и эмоциональному выгоранию. Ответьте "да" или "нет" на эти 9 утверждений и узнайте, действительно ли вы слишком много работаете. Возможно, пора в отпуск?

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1. Все мысли и разговоры – о работе

Это понятно, когда на носу презентация важного проекта или непредвиденные обстоятельства. Если же у вас нет срочных дел, а вы все равно постоянно прокручиваете рабочие задачи в голове, а за семейными застольями все устали от ваших разговоров о работе – это тревожные звоночки.

2. Вы проверяете почту, даже если это не срочно

Сразу, как проснулись, перед сном, на выходных и в отпуске вы постоянно проверяете рабочую почту и отписывает в чатах. А из-за смартфонов абстрагироваться от этого стало еще сложнее. Однако рабочие задачи, как правило, не настолько срочные и несколько часов без вас вполне смогут обойтись.

Вы не отрываетесь от работы ни на минуту / Фото Unsplash

3. У вас нет других интересов

У многих карьера стоит на первом месте, и стремиться у самореализации – это нормально. Однако если у вас больше совсем нет никаких хобби и занятий, а в свободное от работы время вы не знаете, чем заняться, это повод задуматься.

4. Вы постоянно задерживаетесь на работе

"Вот эту таблицу доделаю и домой ...", – думаете вы и засиживаетесь еще на 2 час. И даже если работа регулярно забирает у вас больше времени, чем планировалось, вам кажется, что вы мало сделали. Это повод серьезно подумать над своим распорядком дня.

Даже дома вы по ночам работаете / Фото Unsplash

5. Вы не доверяете другим членам команды

Трудоголики часто не умеют делегировать задачи другим и считают, что "хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам". Подумайте, не слишком много вы обязанностей на себя берете, и, возможно, работа в команде с кем-то принесет лучшие результаты.

6. Ваша самооценка зависит от работы

Трудоголизм и низкая самооценка – часто связанные понятия. Вам кажется, что вы будете лучшим человеком, если будете еще больше работать, если возьмете на себя все рабочие процессы, получите премию тому подобное. Однако в действительности это не определяет вас как человека, это лишь одна ваша сторона.

У вас низкая самооценка из-за неудач на работе / Фото Unsplash

7. Личная жизнь отошло на второй план

Когда вы последний раз проводили весь выходной с родными или сразу после работы (важно – после официального окончания рабочего дня!) шли на встречу с подругой? Если все такие важные моменты вы лучше променяете на несколько часов в офисе, то это еще один признак вашего трудоголизма.

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У вас ухудшилось здоровье

Вы стали чаще болеть, у вас часто болит голова, вас беспокоит бессонница, вы стали раздражительными, появились проблемы с питанием. Как бы стыдно вам не было брать больничный из-за температуры выделять целый час на обед, помните – ни одна работа не стоит вашего психического и физического здоровья.

Из-за переработок может ухудшиться здоровье / Фото Pexels

Вам стыдно брать отпуск

Многим людям кажется, что уйти с работы на несколько недель и все это время не контролировали рабочие процессы – это слишком. Они чувствуют вину из-за этого, чувствуют себя ленивыми и безответственными, им кажется, что они теряют возможность поработать этом больше. Если это про вас, и вы уже несколько лет не брали отпуска, то все достаточно серьезно.