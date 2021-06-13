Ідеальна зовнішність зовсім не гарантує популярності чи навіть просто хороших стосунків з оточенням. Щоб стати справжньою душею компанії та притягувати до себе людей, потрібно мати зовсім інші якості, розвинути які у собі може кожен. Ось деякі з них. Можливо, ви вже володієте усім набором привабливої людини?

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Бути хорошим слухачем

Більшість людей у розмові схильні давати непрошені поради чи повчати, адже думають лише про себе. Тому людина, яка може просто вислухати та щиро зацікавитись проблемою, про яку їй розповідають – на вагу золота.

Важливо вміти вислухати іншу людину / Фото Unsplah

Ви чимось захоплені

Людина, яка щиро любить свою роботу чи своє хобі завжди викликає захват. Маєте справу, яка надихає вас, у яку ви занурені з головою? Чудово, людям захочеться дізнатись про вас більше і послухати, як ви із зацікавленням про цю справу розповідаєте.

Завжди бажаєте нового

Згадайте, з яким зацікавленням ви слухали розповіді далекого родича, друга чи випадкового сусіда у потязі, який багато подорожує, змінює професії чи поєднує несподівані хобі? З такими людьми завжди приємно й цікаво спілкуватись, адже у них є досвід, яким вони можуть поділитись. А ще вони чудово мотивують інших на сміливі рішення.

Ви часто пробуєте щось новеньке / Фото Pexels

Вміти посміятись над собою

Самоіронія – це важлива навичка, яка допомагає долати страхи, приймати свої недоліки та навіть просто розрядити обстановку в компанії, якщо сталась якась ніякова ситуація. Люди, які вміють посміятись над своїми невдачами та негативними сторонами, викликають симпатію.

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Ви тримаєте слово

Надійна людина завжди викликає повагу. Усе просто: варто лише дотримуватись своїх обіцянок, підставляти дружнє плече у біді, не розповідати чужі. Це стосується і простих побутових речей: не запізнюватись, попереджати про свої плани тощо.

Ви любите себе

Ви знаєте про усі свої недоліки, але вмієте перетворити їх на родзинки, і успішно користуєтесь своїми перевагами. На людей, які справді приймають себе такими, які вони є, завжди усі рівняються.

Любов до себе завжди приваблює й інших людей / Фото Pexels

Ви підмічаєте лише найкраще

Кому ж не сподобається, коли його хвалять чи роблять компліменти? Якщо ви під час спілкування кілька разів звернете увагу на сильні сторони співрозмовника (успішні проєкти, крутий стиль, цілеспрямованість тощо), будьте певні, що відразу перейдете у розряд людей, з якими хочеться зустрітись ще раз.

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Чесність

Це ще одна чесно, яку дуже цінують у людині. Якщо ви хочете, щоб вам дійсно довіряли інші, не бійтесь говорити правду у вічі. Лицемірство і плітки за спиною ще нікого не робили привабливішим.

Ви вмієте чесно говорити з людиною / Фото Unsplah

Турботливість

Щире бажання допомагати іншим навіть у дрібницях завжди видно зі сторони. Йдеться не про сліпий альтруїзм, а про вміння зробити приємно іншій людині.

Захопити каву не лише собі, а й колезі, принести ліки хворій подрузі, купити хлопцю його улюблене печиво чи допомогти сусідці занести візок в під'їзд. Таку людину сприймають більш позитивно.