Идеальная внешность совсем не гарантирует популярности или даже просто хороших отношений с окружающими. Чтобы стать настоящей душой компании и притягивать к себе людей, нужно иметь совсем другие качества, развить которые в себе может каждый. Вот некоторые из них. Возможно, вы уже владеете всем набором привлекательной человека?

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1. Быть хорошим слушателем

Большинство людей в разговоре склонны давать непрошеные советы или поучать, ведь думают только о себе. Поэтому человек, который может просто выслушать и неподдельно заинтересоваться проблемой, о которой ему говорят – на вес золота.

Важно уметь выслушать другого человека / Фото Unsplah

2. Вы чем-то увлечены

Человек, который искренне любит свою работу или свое хобби всегда вызывает восторг. Есть дело, которое вдохновляет вас, в которое вы погружены с головой? Прекрасно, людям захочется узнать о вас больше и послушать, как вы с интересом об этом деле рассказываете.

3. Всегда ищете новое

Вспомните, с каким интересом вы слушали рассказы дальнего родственника, друга или случайного соседа в поезде, который много путешествует, меняет профессии или сочетает неожиданные хобби? С такими людьми всегда приятно и интересно общаться , ведь у них есть опыт, которым они могут поделиться. А еще они прекрасно мотивируют других на смелые решения.

Вы часто пробуете что-то новенькое / Фото Pexels

4. Уметь посмеяться над собой

Самоирония – это важный навык, который помогает преодолевать страхи, принимать свои недостатки и даже просто разрядить обстановку в компании, если произошла какая-то неловкая ситуация. Люди, которые умеют посмеяться над своими неудачами и отрицательными сторонами, вызывают симпатию.

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5. Вы держите слово

Надежный человек всегда вызывает уважение. Все просто: стоит только держать своих обещания , подставлять дружеское плечо в беде, не рассказывать чужие секреты. Это касается и простых бытовых вещей: не опаздывать, предупреждать о своих планах и тому подобное.

6. Вы любите себя

Вы знаете обо всех свои недостатки, но умеете превратить их в изюминку и успешно пользуетесь своими преимуществами. На людей, которые действительно принимают себя такими, какие они есть, всегда все равняются.

Любовь к себе всегда привлекает и других людей / Фото Pexels

7. Вы подмечаете только лучшее

Кому же не понравится, когда его хвалят или делают комплименты ? Если вы во время общения несколько раз обратите внимание на сильные стороны собеседника (успешные проекты, крутой стиль, целеустремленность и т.д.), будьте уверены, что сразу перейдете в разряд людей, с которыми хочется встретиться еще раз.

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8. Честность

Это еще одна черта, которую очень ценят в людях. Если вы хотите, чтобы вам действительно доверяли другие, не бойтесь говорить правду в глаза. Лицемерие и сплетни за спиной еще никого не делали привлекательным.

Вы умеете честно говорить с людьми / Фото Unsplah

9. Заботливость

Искреннее желание помогать другим даже в мелочах всегда видно со стороны. Речь идет не о слепой альтруизме, а об умении сделать приятно другому человеку.