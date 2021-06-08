Критические замечания – часть карьерного пути любого человека. Уместна критика не заталкивает вас на задние ряды, а помогает расти , становиться увереннее и совершенствовать навыки. Впрочем, когда вам указывают на пробелы в работе, в которую вы вложили всю свою душу, усилия и время, это действительно воспринимается очень болезненно.

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Тогда кажется, что это – провал, что руководитель критикует ваши профессиональные способности или еще хуже – личные качества. Карьерный коуч Мелоди Вайлдинг рассказывает, как себя вести в ситуации, когда вашу работу или идею раскритиковали.

Почему мы плохо воспринимаем критику

Исследования показывают , что некоторые люди от природы слишком чувствительны , поэтому события могут влиять на них сильнее, чем на остальных людей. Такая чувствительность имеет и негативные последствия:

человек много внимания уделяет поведению других и их оценке;

слишком важным становится чужое одобрение;

гиперчувствительный человек начинает по-своему интерпретировать ситуации и вкладывать в них свой смысл.

Поэтому критические замечания других , негативное мнение о его работе для такого человека становятся настоящей катастрофой.

Для гиперчувствительных людей критика – настоящая катастрофа / Фото Pexels

Как справиться с негативными отзывами о вашей работе

Мелоди Вайлдинг отмечает, что самое главное – это отделить критику, направленную на вашу деятельность, от критики, касающейся вас как личности. К тому же такие замечания могут содержать очень ценную для вас , как для профессионала, информацию , и важно эти "зерна истины" отделить и не позволять эмоциям управлять вами.

Поэтому она предлагает воспользоваться эффективным 2-минутным упражнением и отделить эмоции от конструктивных моментов:

1. Возьмите лист и разделите его на 4 колонки

Лучше писать на бумаге, а не печатать на компьютере. Согласно исследованиям , именно письмо от руки эффективнее : помогает высвободить эмоции и изменить деятельность.

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2. В первую колонку выпишите все, что вам сказали

Напишите слово в слово, что вам сказал человек, такими же формулировками. Не преувеличивайте и не заменяйте более эмоциональными синонимами – только факты.

Выпишите, что конкретно вам сказали / Unsplash

3. Во второй колонке – ваше недовольство

Перечислите все моменты в критике, которые вам не понравились. Что, по вашему мнению, было несправедливо, в чем тот человек был неправ. Это ваш шанс высвободить негативные эмоции : злость, разочарование, печаль.

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4. В третьей колонке – правда

Эмоции вы уже вылили, теперь время для трезвых размышлений. Здесь напишите все, в чем ваш критик оказался прав. Чем этот человек руководствовался, когда давал такой отзыв? В чем вы действительно ошиблись? Какие полезные советы получили? Получили ли вы новую возможность или узнали какую-то новую информацию, как она может вам помочь в будущем?

Подумайте, что ценного вы можете взять от критики / Фото Freepik

5. Дальнейшие шаги

Наконец, распишите план действий. Что вы будете делать дальше? Вы можете подробнее обсудить с человеком его советы , внести правки в свой проект или просто запомнить полученную информацию и двигаться дальше.