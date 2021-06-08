Критичні зауваження – частина кар'єрного шляху будь-якої людини. Доречна критика не заштовхує вас на задні ряди, а допомагає рости, ставати впевненішим і вдосконалювати навички. Втім, коли вам вказують на прогалини у роботі, в яку ви вклали всю свою душу, зусилля і час, це справді сприймається дуже болюче.

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Тоді здається, що це – провал, що керівник критикує ваші професійні здібності або ще гірше – особисті якості. Кар'єрний коуч Мелоді Вайлдинг розповідає, як себе поводити у ситуації, коли вашу роботу чи ідею розкритикували.

Чому ми погано сприймаємо критику

Дослідження показують, що деякі люди від природи занадто чутливі, тому події можуть впливати на них сильніше, ніж на решту людей. Така гіперчутливість має й негативні наслідки:

людина забагато уваги приділяє поведінці інших та їх оцінці;

занадто важливим стає чуже схвалення;

гіперчутлива людина починає по-своєму інтерпретувати ситуації та вкладати у них свій сенс.

Через це критичні зауваження інших, негативна думка про її роботу, для такої людини стають справжньою катастрофою.

Для гіперчутливих людей критика – справжня катастрофа / Фото Pexels

Як справитись з негативними відгуками про вашу роботу

Мелоді Вайлдинг наголошує, що найголовніше – це відділити критику, спрямовану на вашу діяльність, від критики, яка стосується вас як особистості. До того ж такі зауваги можуть містити дуже цінну для вас, як для професіонала, інформацію, і важливо ці "зерна істини" відокремити й не дозволяти емоціям керувати вами.

Тому вона пропонує скористатись ефективною 2-хвилинною вправою, що відділити емоції від конструктивних моментів:

1. Візьміть листок і розділіть його на 4 колонки

Краще писати на папері, а не друкувати на комп'ютері. Згідно з дослідженнями, саме письмо від руки є ефективнішим: допомагає вивільнити емоції та змінити діяльність.

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2. У першу колонку випишіть усе, що вам сказали

Напишіть слово в слово, що вам сказала людина, такими ж формулюваннями. Не перебільшуйте і не заміняйте більш емоційними синонімами – лише факти.

Випишіть, що конкретно вам сказали / Unsplash

3. У другій колонці – ваше незадоволення

Перерахуйте всі моменти у критиці, які вам не сподобались. Що, на вашу думку, було несправедливо, у чому та людина була неправа. Це ваш шанс вивільнити негативні емоції: злість, розчарування, сум.

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4. У третій колонці – правда

Емоції ви вже вилили, тепер час для тверезих роздумів. Тут напишіть усе, в чому ваш критик виявився правий. Чим ця людина керувалась, коли давала такий відгук? У чому ви й справді помилились? Які корисні поради отримали? Чи отримали ви нову можливість і чи дізнались ви якусь нову інформацію, як вона може вам допомогти в майбутньому?

Подумайте, що цінного ви можете взяти з критики / Фото Freepik

5. Подальші кроки

Насамкінець – розпишіть план дій. Що ви будете робити далі? Ви можете детальніше обговорити з людиною її поради, внести правки у свій проєкт або й просто запам'ятати отриману інформацію та рухатись далі.

Ця вправа не займає багато часу. Проте вона допоможе вам адекватно реагувати на критику, швидше справлятись з негативними емоціями та брати від таких зауважень лише найкорисніше.