Актор ніколи в житті не стриг своє волосся: як він виглядає – фото

Індійський актор став зіркою соцмереж: він все життя відрощує своє волосся і збирається це робити аж до старості. Погляньте, як виглядає його шевелюра! Ви здивуєтеся.

Санні Осан – актор з Індії, який нещодавно став надзвичайно популярним у тіктоці. У одному з останніх відео хлопець шокував підписників своїм волоссям. Ще б пак, він ніколи його стриг!

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Виявляється, що Санні сповідує погляди релігійної групи сикхів. А одне з найважливіших правил їхнього руху – не стригти волосся усе життя. Його акуратно вкладають та "ховають" під головним убором під назвою тюрбан.

Як Санні вкладає своє волосся / скриншот тікток sunnyosahn

Попри те, що актор жодного разу в житті не стригся, його волосся не є надзвичайно довгим. Воно досягло до попереку і просто перестало рости.

Санні пояснив, чому так сталося: кожна людина має індивідуальний потенціал росту волосся.

Хтось може не стригти його роками і отримає шевелюру як у казкової Рапунцель. А в когось, як не крути, воно досягне певно довжини і просто перестане рости. Утім, хлопець зовсім не комплексує через довжину свого волосся.

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Волосся Санні відросло лише до попереку / скриншот тікток sunnyosahn

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Неочікувано, але пізнавальне відео про волосся актора вже переглянули понад 10 мільйонів разів. Користувачам було цікаво побачити, як виглядає людина, яка ніколи в житті не стриглася. Ось повне відео: