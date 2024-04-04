Відео, ймовірно, було записане саме у французькому маєтку пари. Як виглядає вітальня у розкішному житлі зірок, розповідаємо далі.

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Як виглядає житло зіркового подружжя

Амаль Клуні дозволила зазирнути у їхній з Джорджем Клуні будинок. Британська юристка розповіла про відкриття стипендії в Університеті права та показала частину власного помешкання.

На задньому плані відео можна побачити вітальню зіркового подружжя. Незрозуміло, у якому саме будинку кохана Джорджа Клуні знімалася для ролика, але на кадрах помітна кахельна підлога та середземноморський декор.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Стіни вітальні викладені королівським золотим і синім принтом, а дивани оздоблені подібним візерунком, з відповідними розкиданими подушками для додаткового комфорту та стилю.

Як виглядає зіркова вітальня: дивіться відео

Праворуч від зони відпочинку також стоїть столик, прикрашений золотою лампою, що додає кімнаті елегантності.

Відомо, що Амаль та Джордж Клуні є власниками вілли на озері Комо в Італії, вартість якої становить близько 80 мільйонів фунтів.

Також подружжя володіє маєтком на півдні Франції. Актор і юристка, які одружилися у 2014 році, наразі проживають у Domaine Le Canadel, розташованому на території виноробного маєтку площею 425 акрів у Провансі. Вони придбали нерухомість ще у 2021 році за 8,3 мільйона фунтів стерлінгів. Тому, ймовірно, ролик був записаний саме там.