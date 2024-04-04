Видео, вероятно, было записано именно во французском имении пары. Как выглядит гостиная в роскошном жилье звезд, рассказываем далее.
К теме Как обустроить комнаты в стиле принца Гарри и Меган Маркл: пять обязательных элементов
Как выглядит жилье звездных супругов
Амаль Клуни позволила заглянуть в их с Джорджем Клуни дом. Британская юристка рассказала об открытии стипендии в Университете права и показала часть собственного дома.
На заднем плане видео можно увидеть гостиную звездной четы. Непонятно, в каком именно доме возлюбленная Джорджа Клуни снималась для ролика, но на кадрах заметен кафельный пол и средиземноморский декор.
Стены гостиной выложены королевским золотым и синим принтом, а диваны украшены подобным узором, с соответствующими разбросанными подушками для дополнительного комфорта и стиля.
Как выглядит звездная гостиная: смотрите видео
Справа от зоны отдыха также стоит столик, украшенный золотой лампой, что добавляет комнате элегантности.
Известно, что Амаль и Джордж Клуни являются владельцами виллы на озере Комо в Италии, стоимость которой составляет около 80 миллионов фунтов.
Также супруги владеют поместьем на юге Франции. Актер и юрист, которые поженились в 2014 году, сейчас проживают в Domaine Le Canadel, расположенном на территории винодельческого поместья площадью 425 акров в Провансе. Они приобрели недвижимость еще в 2021 году за 8,3 миллиона фунтов стерлингов. Поэтому, вероятно, ролик был записан именно там.