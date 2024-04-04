Видео, вероятно, было записано именно во французском имении пары. Как выглядит гостиная в роскошном жилье звезд, рассказываем далее.

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Как выглядит жилье звездных супругов

Амаль Клуни позволила заглянуть в их с Джорджем Клуни дом. Британская юристка рассказала об открытии стипендии в Университете права и показала часть собственного дома.

На заднем плане видео можно увидеть гостиную звездной четы. Непонятно, в каком именно доме возлюбленная Джорджа Клуни снималась для ролика, но на кадрах заметен кафельный пол и средиземноморский декор.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Стены гостиной выложены королевским золотым и синим принтом, а диваны украшены подобным узором, с соответствующими разбросанными подушками для дополнительного комфорта и стиля.

Как выглядит звездная гостиная: смотрите видео

Справа от зоны отдыха также стоит столик, украшенный золотой лампой, что добавляет комнате элегантности.

Известно, что Амаль и Джордж Клуни являются владельцами виллы на озере Комо в Италии, стоимость которой составляет около 80 миллионов фунтов.

Также супруги владеют поместьем на юге Франции. Актер и юрист, которые поженились в 2014 году, сейчас проживают в Domaine Le Canadel, расположенном на территории винодельческого поместья площадью 425 акров в Провансе. Они приобрели недвижимость еще в 2021 году за 8,3 миллиона фунтов стерлингов. Поэтому, вероятно, ролик был записан именно там.