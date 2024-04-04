Виконана у середземноморському стилі: Амаль Клуні дозволила зазирнути у їхню з Джорджем вітальню

Амаль Клуні привідкрила завісу їхнього з чоловіком житла. Знаменитість записала ролик про відкриття стипендії в Університеті права та показала частину помешкання.

Відео, ймовірно, було записане саме у французькому маєтку пари. Як виглядає вітальня у розкішному житлі зірок, розповідаємо далі.

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Як виглядає житло зіркового подружжя

Амаль Клуні дозволила зазирнути у їхній з Джорджем Клуні будинок. Британська юристка розповіла про відкриття стипендії в Університеті права та показала частину власного помешкання.

На задньому плані відео можна побачити вітальню зіркового подружжя. Незрозуміло, у якому саме будинку кохана Джорджа Клуні знімалася для ролика, але на кадрах помітна кахельна підлога та середземноморський декор.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Стіни вітальні викладені королівським золотим і синім принтом, а дивани оздоблені подібним візерунком, з відповідними розкиданими подушками для додаткового комфорту та стилю.

Як виглядає зіркова вітальня: дивіться відео

Праворуч від зони відпочинку також стоїть столик, прикрашений золотою лампою, що додає кімнаті елегантності.

Відомо, що Амаль та Джордж Клуні є власниками вілли на озері Комо в Італії, вартість якої становить близько 80 мільйонів фунтів.

Також подружжя володіє маєтком на півдні Франції. Актор і юристка, які одружилися у 2014 році, наразі проживають у Domaine Le Canadel, розташованому на території виноробного маєтку площею 425 акрів у Провансі. Вони придбали нерухомість ще у 2021 році за 8,3 мільйона фунтів стерлінгів. Тому, ймовірно, ролик був записаний саме там.