Артефакти коштують мільйони: мисливці за скарбами знайшли у полі монети тисячолітньої давності

Колекція зі 122 срібних пенні англосаксонського періоду, яку знайшли два мисливці за скарбами у полі поблизу Брейнтрі в англійському графстві Ессекс, була продана на аукціоні за 325 тисяч фунтів стерлінгів (майже 16 млн грн).

Що відомо про ці монети, як чоловікам вдалося їх знайти та хто придбав унікальні "скарби", розповідаємо далі.

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Що відомо про монети, які коштують мільйони

За припущеннями нумізматів, ці монети були втрачені у 1066 році, коли відбулась битва між англійськими та нормандськими військами за англійський престол. Один з експертів висунув припущення, що власника скарбу могли убити під час цієї битви, тож він так і не зміг повернутись по свої гроші.

Під час аукціону Noonans Mayfair 16 монет придбали Музей Колчестера та Фіцвільямський музей Кембриджського університету.

За словами експерта-нумізмата Найджела Міллза, атмосфера в переповненому залі була неймовірною – учасники торгів змагалися за можливість придбати хоча б один екземпляр з цієї унікальної колекції.

Список найдорожчих лотів очолила рідкісна монета з Гастінгського монетного двору, її придбав онлайн-учасник аукціону за 24 тисячі фунтів – у чотири рази дорожче початкової ціни.

До слова, власники артефактів, двоє шукачів-аматорів, до цього знаходили в основному лише мідні монети та дзвіночки для худоби.

Ми в захваті від результатів торгів, адже для тих, хто знайшов монети, це доленосні гроші,

– заявили власники земельної ділянки, на якій знайшли скарб.

Вони також були присутні на аукціоні.